El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido que el PAI del Grao suponga la interrupción de la avenida de Francia y la Alameda como grandes vías que deben conectar la ciudad con la fachada marítima. Pese a que los planes actuales únicamente dejan como conexión viaria directa con el mar la Avenida del Puerto, el alcalde defiende esta opción en el Grao, planteada por la Concejalía de Urbanismo que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez, frente a "una autopista" que conduzca al mar.

"No renunciamos a la conexión con el mar. El diseño anterior contemplaba dos avenidas que confluían en el mismo punto y ahora se mantiene una que conecta con el mar -en referencia a la avenida de Francia-. No es una autopista, pero lleva al mar", ha explicado primero el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán.

"Una gran autopista está fuera de todos los estándares de las ciudades europeas", ha añadido Ribó, quien recuerda que está en proyecto la prolongación del tranvía por la fachada marítima. "Habrá conexión, pero no con una autopista. Eso no toca en el siglo XXI", ha sentenciado.

Soterramiento de vías

También respecto al PAI del Grao, Ribó ha indicado este jueves que el "principal" y "primer objetivo" de la ciudad en materia ferroviaria es en la actualidad la ejecución del canal de acceso aunque ha precisado que eso no significa que se renuncia a otras actuaciones como el soterramiento de las vías del tren a su paso por el PAI del Grao, vías que en el nuevo plan quedan metidas en un cajón que puede ser superado por la parte de arriba. "Nosotros siempre le hemos manifestado al Gobierno del Estado la necesidad del soterramiento de las vías" de tren en la ciudad, "una cuestión que no es solamente del PAI del Grao", ha señalado el primer edil, que ha hablado del entorno de Moreras y de Nazaret y ha asegurado que el Ayuntamiento de València sigue "manteniendo la idea" de esos soterramientos. No obstante, Joan Ribó ha apuntado que "en este momento" el "principal" y "primer objetivo" del consistorio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que se lleve a cabo "el canal de acceso". "En ese estamos trabajando", ha dicho el responsable municipal, a la vez que ha resaltado que la administración municipal tiene una reserva económica para hacer frente a la parte que le corresponde de esa actuación.

Joan Ribó ha asegurado que el canal de acceso ferroviario es una infraestructura "estratégica para el Corredor Mediterráneo" y "para la ciudad" y ha reiterado así que es el "primer objetivo" municipal. "No nos olvidamos del soterramiento de las vías de todo el PAI del Grao, de Moreras, pero en este momento nuestro objetivo es el canal de acceso", ha planteado". "El primer objetivo que nosotros tenemos en el tema ferroviario es el canal de acceso", ha repetido.

Respecto al soterramiento del resto de vías ha añadido que "es algo que queremos conseguir y que esperamos conseguir" y ha afirmado que "mientras tanto, quizá hay que darle una solución provisional" que "no implica renunciar a una solución definitiva".