La bicicleta y la ciudad de València viven siete años de idilio, con su punto de amor-odio, desde que la política municipal pasara a considerar este vehículo como esencial en la movilidad. No como actividad deportiva, sino como vehículo de transporte alternativo. No es de extrañar por ello que Ciclosferia esté celebrando en este lugar (y en concreto, en el Tinglado número 2) su edición post-pandemia y en el que, además de actividades lúdicas, las principales marcas ofrecen las últimas novedades del mercado. Bicicletas plegables, eléctricas, de cuadros grandes o pequeños. Todo pensado para dejar el coche para trayectos interurbanos y convertir las piernas en bielas.

Tanto, que biciclos hay de todas las calidades y para todos los niveles de poder adquisitivo. Con dos de las grandes incorporaciones como medidas estrella, todas ellas necesarias para superar el concepto de "bicicleta de paseo", la BH de toda la vida: la ayuda de batería y la comodidad de ser plegable. La primera, para maximizar el esfuerzo. Que cada pedalada multiplique su poder de desplazamiento. La segunda, para verdaderamente convertirla en una herramienta de rápido uso, capaz de competir con los transportes que le hacen sombra como alternativa al coche: la motocicleta de toda la vida y el patinete eléctrico.

Entre las novedades que expone la muestra esta la versión privada del Valenbisi: bicicletas que se ofrecen en régimen de alquiler y de mejor gama, rentadas por meses con la asistencia técnica y el seguro incluido, que ofrece la firma Kleta desde Russafa.

Joan Ribó, hizo icónica la foto de su primer día como alcalde de València, llegando a la casa grande a dos ruedas, acudió para bendecir la inauguración y no desaprovechó para hacer un circuito y para hablar de las virtudes de la ciudad. "València es, según la asociación de usuarios y usuarias de este vehículo, la ciudad que cuenta con uno de los mejores carriles bici de toda España por su seguridad y confortabilidad. Y esto se comprueba al salir a la calle y ver hechos como que padres y madres llevan a sus hijos e hijas al colegio en bici. Estoy satisfecho del trabajo desarrollado para la recuperación del espacio público, y para el impulso de infraestructuras ciclistas y de la bicicleta como medio de transporte saludable. Ya tenemos 170 kilómetros de carril bici, más los que han de llegar".

La bicicleta urbana "no va contra nadie" asegura el director de la muestra, Rafael Vidiella. "Es una herramienta fantástica para cambiar la vida de las personas y de las ciudades. Combina eficacia y eficiencia, es barato, sostenible, no contamina, no ocupa espacio público, no atropella y, sobre todo, no sufres en el cambio. Es mucho más humano". Queda camino por recorrer, como en su momento lo hubo para costumbres que ahora son norma. "En España, el principal impedimento es la falta de tenerlo en la cabeza. Si la gente pusiera excusas para no ir en coche...pero tampoco estamos inventando nada aquí. Hay países como Alemania, Países Bajos, Suecia, Francia... es una tendencia mundial. No es cuestión de jóvenes alternativos. Es de todo el mundo".

La oferta llega en un momento tentador, cuando el precio de los carburantes está disparado. "Aún falta tiempo porque no lo tenemos aún en el ADN. Aún da miedo, que se soluciona con más infraestructura y más bicicleta en la calle. Los propios ayuntamientos colaborar. las ciudades se hacen más lógicas y más sanas". Una oportunidad para conseguir conversos. "Hay que verlo como algo normal, como una opción. Sabiendo que el ciclista también se mueve en metro, autobús o coche. No es una religión absoluta. Es ser práctico. Además de ahorrativo". Incluso pensando en el otro lado. "Una bici más es un coche menos. Hasta es bueno para los acérrimos del coche.

La elección de València como sede está hecha que ni adrede, aunque Vidiella peinsa que "aún no es perfecta, aunque está en caminbo. Aún hay mucho coche. Si yo, que vivio en Madrid, me puedo mover en bici, ¿cómo no se va a hacer en València, donde las distancias son asumibles, no hay cuestas, están creciendo los carriles... es el sueño de cualquier ciudad". ¿Qué le falta? "Pacificar un poco más más calles. Que puedas ir con la calzada con tus hijos sin temer que un señor vaya a 80 por hora con un coche de dos toneladas. València sigue teniendo tramos muy, demasiado rápidos. Y entiendo que todo cambio lleva una reacción conservadora. La bici no es ni de izquierdas ni de derechas".

Actividades programadas

La fiesta de Bicifest, de acceso universal y gratuito, ha empezado este viernes por la tarde con actividades para público familiar como circuitos de habilidades y educación viaria para niños y niñas. El viernes 13 continúa con un concierto de Karaoke Rock Band, un espectáculo participativo en que el público puede subir al escenario para cantar.

El sábado 16 proseguirán las propuestas de ocio vinculadas a la bicicleta como un concurso de plegado de este vehículo. También se celebrarán “Conciertos a rueda de mar” de la mano de Joe Pask (18.30 horas), Tesa (20,15 horas) y la banda Huracan Romántica (22.00 horas).

El domingo, 15 de mayo, a las 10.30 horas empezará una gran marcha ciclista que arrancará desde la plaza del Ayuntamiento y hasta la Marina de València, donde se sortearán premios entre todos los y las participantes. Los conciertos de este día serán a cargo de Women Play Beatles (12.00 horas).