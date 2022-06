Sandra Gómez: “En Benimàmet se deben instalar las dotaciones que reivindican los vecinos"

La vicealcaldesa y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Sandra Gómez, ha mostrado el respaldo de los socialistas a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Benimàmet "para que los solares sin construir de la población se reserven para la construcción de las dotaciones que los vecinos demandan desde hace años como el centro de día, la ampliación del centro de salud, el centro multidotacional que cuente con una escoleta, una residencia para mayores, el centro sociocultural y la Universidad Popular".

Gómez ha subrayado que las inversiones públicas que se destinen al pueblo de Benimàmet deben servir para cubrir las necesidades de dotaciones públicas para los vecinos y vecinas. “Nos preocupa que haya barrios como Benimàmet que no tienen suficientes dotaciones públicas. Benimàmet es uno de los barrios de València que tiene peores ratios de servicios públicos y por eso debemos centrarnos en cubrir esas necesidades que son, precisamente, las que los vecinos y vecinas llevan reclamando desde hace años”, ha continuado Gómez.

“Lo que tenemos que hacer como ayuntamiento es garantizar que los solares que ha cedido el Ayuntamiento de València sirvan para solucionar los problemas de dotaciones públicas que tiene el pueblo de Benimàmet”, ha continuado.

La vicealcaldesa ha subrayado que el objetivo de las fuerzas progresistas es hacer “políticas de reequilibrio y evitar que haya brechas entre barrios. Benimàmet no tiene centro para personas mayores, no tiene residencia, no tiene centro de día y muchos otros servicios y eso son necesidades que padecen los vecinos y vecinas de allí. Por eso, tienen razón en sus reivindicaciones y los solares vacíos se tienen que utilizar para servicios del pueblo de Benimàmet”, ha finalizado.