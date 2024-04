Los vecinos de la Petxina defienden la supermanzana: "Es un buen proyecto y no es de ningún partido político"

La Asociación de Vecinos Arrancapins-La Petxina, creada en su día para impulsar la declaración de Zona Acústicamente Saturada de Juan Llorens, han tomando la palabra en el pleno del mes de abril del Ayuntamiento de València para defender los "beneficios" que ha supuesto la primera supermanzana de València que comprende el entorno del cruce de las calles Palleter y Calixto III, donde "se ha reducido la contaminación acústica y del aire. "La supermanzana es un buen proyecto para el barrio y no es de ningún partido político", ha recalcado el portavoz vecinal, que ha pedido a la alcaldesa, Mª José Catalá (PP), que "la mejore, no que la elimine". Como sea en el hemiciclo los grupos de gobierno (PP y Vox) han vuelto a marcar las diferencias con la izquierda respecto a su modelo de movilidad y urbanismo. "Libertad o libertinaje".

Los vecinos han pedido en el hemiciclo que el debate de la supermanzana no se reduzca solo al aparcamiento irregular. Por cierto, aseguran que los coches siguen aparcando a sus anchas en las zonas ganadas al peatón. La supermanzana, ha añadido el portavoz vecinal, ha fomentado las relaciones sociales en el barrio, al favorecer la aparición de un espacio libre donde los niños pueden jugar y las familias relacionarnos", si bien también caben mejoras. "Nos gustaría que las calles fueran de plataforma única y que se impidiera circular por el centro o estacionar fuera de los lugares habilitados". "Los vecinos necesitamos aparcar", han destacado y recuerdan su petición sin respuesta para la creación de zonas de aparcamiento regulado en la Petxina.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha defendido su gestión en la supermanzana, donde los vecinos aseguran que la grúa no acude a retirar los coches que incumplen y se cuelan en las zonas peatonales. Según Carbonell, se han puesto en la supermanzana desde su puesta en funcionamiento, apenas un año, 466 multas. Carbonell se ha comprometido a mejorar la supermanzana porque la señalización es confusa. Carbonell ha recalcado que las "medidas limitativas" del anterior gobierno "ahogan a los vecinos". El anterior conseller de Territorio, el socialista Arcadi España, ha recordado Carbonell, dijo que no se puede limitar el tráfico sin dar alternativas. También que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que no hará más supermanzanas. "Esto no es una cuestión ideológica", ha dicho Carbonell.

La libertad es poder ir sin coche

Tras la intervención de los vecinos, la portavoz socialista, impulsora de la supermanzana en su etapa como concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha repasado las políticas de reversión del PP que llegó a calificar de "fea" y "engendro" la supermanzana diseñada, ha precisado Gómez, por un Premio Nacional de Diseño. Sandra Gómez ha asegurado que la intención de la alcaldesa, Mª José Catalá, es revertir la supermanzana. "No les gusta y lo han dicho abiertamente".

El concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha abundado y citado que la libertad no es poder ir a cualquier sitio en coche. Janette Sadik-Khan es la impulsora de las supermanzanas en Times Square y otros barrios de Nueva York donde se han mejorado las ventas. Lo suyo "no es libertad es libertinaje", ha asegurado Grezzi mostrando una fotografía de las torres de Serrano rodeada de coches. "No están haciendo nada por reducir el tráfico y cumplir con los compromisos de la Capitalidad Verde", ha apostillado.

Reversión y paralización de proyectos

En el pleno, PP y Vox han sacado adelante una moción alternativa a la presentada por Compromís sobre el impulso a los proyectos urbanísticos para la modernización de los barrios del anterior gobierno progresista, muchos de ellos paralizados o revisados, como el PAI del Grao, en la que defienden la "libertad del ciudadano para elegir cómo desplazarse en la ciudad".

En el debate, el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, ha defendido la libertad de los valencianos para elegir si ir en bici, patinando, conduciendo o a la pata coja”. “Lejos de imponer el uso del tránsito en la ciudad apostamos por la libertad”, ha asegurado el responsable de Urbanismo.El concejal de Compromís Sergi Campillo le ha reprochado su modelo de urbanismo y movilidad “sin participación ciudadana” y pensado para "perpetuarse en el poder", mientras la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha denunciado la parálisis de proyectos prioritarios como la reforma de la plaza del Ayuntamiento cuyo diseño se adjudicó a un equipo liderado por Miguel del Rey en un concurso de ideas y que la alcaldesa no despeja porque quiere darle una pensada.

En la moción alternativa el equipo de gobierno se compromete a mantener la “escucha activa, la participación y el diálogo con vecinos, asociaciones, comerciantes y entidades, sin exclusión, como elemento previo a abordar cualquier proyecto”. También se propone que el consejo asesor de urbanismo se "complemente en el tiempo según sea necesario en todo su alcance y desarrollo". Una decisión que obedece a las críticas de la oposición por la falta de paridad en el citado consejo de sabios de urbanismo donde solo hay una mujer, la presidenta del Colegio de Arquitectos de València, Marina Sender.

Su modelo no es el nuestro

Giner ha asegurado que si escuchan de manera activa a los vecinos que “nos dicen que están en contra de proyectos como la peatonalización de la avenida de la Malva-rosa o la peatonalización del entorno del Mercado de Torrefiel”, ambos proyectos impulsados por el gobierno de izquierdas. “Su modelo urbanístico, sus planteamientos y principios no son los nuestros, por eso unos gobernamos y otros no”, ha destacado.

Campillo, promotor de la moción, ha censurado el modelo de los pelotazos urbanísticos del PP y asegurado que “con su defensa de la libertad lo que defienden es contaminar al de al lado”

