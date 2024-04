Barrera: "Gracias a la nueva mayoría de PP-Vox habrá encierro taurino infantil"

El vicepresidente del Consell y exmatador de toros Vicente Barrera, de Vox, se ha mostrado confiado en una entrevista concedida a À Punt de que en junio se aprobará que Ciutat Vella acoja "un encierro taurino infantil", con carretones dotados con cabezas de toros conducidos por adultos, gracias "a las nuevas mayorías" de PP y Vox en el Consell de Districte de este organismo consultivo de centro histórico. Barrera defiende que este acto obedece al deseo de difundir "la cultura taurina" entre los pequeños y señala que esta actividad equivale a que los niños puedan "jugar", con estas carretillas dotadas de astas.

Barrera ha explicado que hace varios años, "que a título personal y como vecino de Ciutat Vella", ha solicitado que se realice este acto en el distrito del centro histórico, sin embargo, "la censura" del gobierno progresista de Compromís y PSOE "ha impedido" que se pudiera hacer.

Por eso, ahora confía en que "la nueva mayoría" que tienen PP y Vox en este órgano de representación vecinal y cívica, permita que se apruebe esta actividad y que se realice finalmente. El vicepresidente de la Generalitat señala que la alcaldesa María José Catalá, que dijo que veía "difícil" que se pudiera programar este acto en el centro histórico, "no tenía toda la información" cuando realizó esa declaración pues realmente no se trata de un encierro con toros de verdad, vino a justificar el exmatador. El alto cargo autonómico de Vox defendió que se realice este encierro "simulado" en Ciutat Vella "tal como se hace en muchísimos municipios de la Comunitat Valenciana", donde también se hacen estos encierros con carretones para niños. El algunos de ellos, en municipios, donde gobiernan Compromís y PSPV.

La alcaldesa no lo ve prioritario pero no lo descarta

Respecto a la postura de la alcaldesa del PP María José Catalá sobre este acto taurino simulado, fuentes del grupo municipal del PP, han informado que por el momento no es una prioridad para la alcaldesa este asunto. Catalá tiene muchos frentes abiertos, como por ejemplo, los desalojos de los edificios de Campanar y de Orriols, y no tiene entre sus prioridades este asunto. Ahora bien, las fuentes consultadas señalan que este acto no consiste en organizar un encierro de toros con niños en el centro histórico sino que consiste en un "encierro simulado". Por tanto, remiten al consell de districte de Ciutat Vella, de primeros de junio, en el que se tendrá que abordar esta petición planteada por el vecino Vicente Barrera. Ahora bien, todo apunta a que se aprobará la propuesta de Barrera puesto que ni siquiera se tiene que invocar el Decreto de Bous al Carrer para hacerlo ya que no hay astados de verdad.

