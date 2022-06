La auditoría de la EMT cuestiona que pueda gestionar aparcamientos municipales

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha pedido que se aclare si la EMT cumple con los requisitos necesarios como para ser considerada como un medio propio del Ayuntamiento de València. Así, buscará el apoyo del resto de los grupos en la oposición para pedir a la Intervención Municipal un informe que aclare de una vez por todas si la EMT encaja o no en esta figura, teniendo en cuenta que la solicitud necesita como mínimo el respaldo de un tercio de los concejales representados en el Ayuntamiento.

Todo ello, basándose en dos auditorías externas que presentan algunas dudas sobre la EMT como medio propio, al no poder verificar si cumple o no con sus características. Así, esta circunstancia podría tener un impacto directo sobre los ingresos y las actividades que recientemente se ha arrogado la EMT, tal y como es la gestión de aparcamientos públicos, ya que si finalmente no fuera medio propio podría perder la capacidad de administrarlos.

“Este informe pone en tela de juicio la capacidad de la EMT para gestionar aparcamientos públicos, como por ejemplo el del Mercado Central, del cual obtuvo 1,16 millones de euros en 2021”

"La EMT lleva ya varios años en declive y perdiendo ingresos, lo que ha llevado a Grezzi a buscar ventanas de negocio alternativas, como por ejemplo los aparcamientos públicos, que ahora también podría perder en caso de que el informe del Interventor cuestione su capacidad como medio propio".

“En lugar de buscar otras fórmulas para obtener ingresos, lo que tendría que hacer el presidente de la EMT es preocuparse de mejorar de una vez por todas el servicio. Y en cuanto a los aparcamientos, desde Ciudadanos nos opusimos desde el principio a esta idea porque pensábamos que la gestión de los parkings tenía que salir a concurso público, para que las empresas puedan concurrir, y no habérsela regalado a Grezzi”.