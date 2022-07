Las sanciones en la zona de exclusión del tráfico de Ciutat Vella siguen creciendo. A fecha de 21 de julio se han remitido 89.790 sanciones a conductores que han entrado en las calles de Ciutat Vella sin autorización. Al mismo tiempo son ya más de 20.000 los vehículos autorizados para circular por las calles de Ciutat Vella, de ellos 2.900 son de personas empadronadas en el distrito, 12.900 de empresas que trabajan en el área y 964 de comerciantes de Ciutat Vella.

Con las 90.000 sanciones notificadas la recaudación prevista superará los 5,4 millones de euros. De momento, ya se han recaudado cerca de 800.000 euros.

“Con estas cifras el Gobierno de Ribó y PSOE debe reflexionar pues las campañas informativas no han funcionado, pues más de un 10% de las sanciones impuestas son a conductores que han sido multados más de una vez”, explica la portavoz del PP, María José Catalá.

“Las campañas informativas no funcionaron y que muchos vecinos no son conscientes de la limitación pues han aumentado las sanciones. Desde el PP pedimos menos multas y que se busquen alternativas al vehículo para la llegada al centro, pues la realidad es que hasta 15 líneas de la EMT ha dejado de llegar al corazón de la ciudad con el perjuicio que esto supone para comerciantes y hosteleros. También pedimos la prolongación de la L-10 del metro hasta el centro histórico, pero sin alternativas no puede seguir esta política de hacer caja a base de multas”, explica Catalá.

La portavoz ha asegurado que “está claro que el Gobierno de Ribó y PSOE siguen en su afán recaudatorio y prueba de ello son las multas que han interpuesto por entrar en la zona APR de Ciutat Vella, cuando se debía optado por realizar una campaña informativa sería previa para evitar que muchos conductores fueran multados”.