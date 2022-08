El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner ha denunciado "las importantes deficiencias de gestión que ha dejado Compromís en el área de Cultura". En este sentido, ha explicado: “La gestión de la concejala Gloria Tello, con la connivencia del alcalde, Joan Ribó, sí que es una auténtica vergüenza. Así para empezar, tiene nada más y nada menos que seis equipamientos culturales sin ningún uso, cuatro de los cuales se había comprometido a abrir en 2019. Por supuesto, y lamentablemente, los valencianos siguen sin poder disfrutar de ninguno de ellos”, ha indicado. Giner subraya que la Casa dels Bous, que tendría que haber estado acabada en septiembre, tan solo lleva ejecutado un 31% de la obra, "por lo que asumimos que no hay manera posible de que pueda cumplir con los plazos. El centro cívico de la calle de la Reina lleva un año terminado pero, por algún motivo, el gobierno de Compromís no ha puesto en marcha el servicio todavía, así que ahí lo tiene, cerrado". Exactamente lo mismo pasa con el Matadero, "aunque en esta ocasión lleva sin cumplir con su cometido dos años y medio". Luego, "tenemos la Alquería de Albors, que está sin mobiliario desde el año 2021". Y el chalet de Aben Al Abbar, que tendría que ser sede de La Mostra, "pero no fue hasta la semana pasada cuando empezaron a trasladar los enseres. Que por cierto, esperemos que también cojan los que están almacenados desde hace años en el archivo intermedio”, ha indicado.

“La lista de deficiencias es interminable" remarca Ciudadanos. Por ejemplo, las Atarazanas, que tendría que ser sede del Museo del Mar pero, "por enésima vez, no se ha hecho nada". "Los enseres del museo están repartidos por varios puntos de la ciudad de Valencia y este equipamiento no tiene ni aire acondicionado, por lo que lo último que sabemos es que los trabajadores funcionan con ventiladores en plena ola de calor”, ha señalado. En cuanto a los problemas de climatización, "lo mismo pasa en el museo de l'Almoina, que siendo uno de los más visitados de la ciudad y el centro fundacional de Valentia, tampoco tiene aire acondicionado ni se le espera, porque el ayuntamiento sigue sin adjudicarlo". "Y además tiene goteras, lo cual ya clama al cielo”, ha incidido al respecto. “Y siguiendo con la gestión de los museos: no tenemos personal suficiente como para mantenerlos abiertos al ritmo que sería exigible, lo que ha provocado que algunos de ellos tengan que cerrar los fines de semana o por las tardes, lo que es evidentemente un sinsentido. En esta situación se hallan algunos como el de Concha Piquer, la sala del Tossal o el Palacio de Cervelló”, ha indicado Giner, quien ha recordado que el año que viene Valencia será sede del Congreso Mundial de Museos. “Y qué decir del gran fiasco de Compromís con la cultura valenciana, el Palau de la Música. Ya no es solo que lleve años cerrado por culpa de unas obras que no se acaban nunca, es que además, el gobierno de Ribó tiene al personal en pie de guerra", comenta. "A la orquesta, por no darles nuevos instrumentos desde hace 20 años, y por los problemas en la estabilización de interinos. Y a la banda, cuyos músicos han pedido el cese del director. Son muchos los enanos que le crecen a este gobierno en materia de patrimonio histórico y cultura”, ha defendido.