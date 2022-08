El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado la importante falta de planificación que ha tenido el equipo de gobierno con las obras para la sustitución del sistema de aire acondicionado en el mercado de Jerusalén. En este sentido, ha manifestado que los trabajos se tendrían que haber realizado antes del verano, y no ahora en plena ola de calor.

“La mejora del aire acondicionado en el mercado de Jerusalén en los meses de julio y agosto es una total falta de planificación por parte del gobierno municipal, puesto que ha dejado al edificio sin aire acondicionado hasta que se acaben los trabajos. ¿No habría sido más lógico emprender las obras en cualquier otra época del año?”, ha cuestionado. “Nos parece, por tanto, un importante error de gestión por parte de este Ayuntamiento, y especialmente por parte del área de Comercio que dirige Carlos Galiana”, ha denunciado. “Además, la situación se ha intentado paliar con una docena de ventiladores, que dan una imagen verdaderamente desolada del mercado, en el que estos días están trabajando ocho de los veinte vendedores que hay. Pensamos que la situación se tendría que haber manejado con más diligencia y, sobre todo, defendemos que tanto los trabajadores como los compradores merecen condiciones más dignas”, ha indicado el portavoz de la formación liberal.

Además, Giner ha señalado: “Esperemos que pronto se hayan acabado estas obras y que el mercado pueda volver a la normalidad. Pero quiero recordar una cosa: esta situación no es un hecho aislado. El mercado de Algirós no tiene aire acondicionado desde hace cinco años, el mercado de Rojas Clemente también está atravesando ahora importantes problemas con sus aparatos, y además tampoco se les ha reparado el forjado del sótano”, ha indicado. “Y eso por no hablar de otros equipamientos de Valencia a los que también se les acumula la falta de aire acondicionado como el centro de salud de El Palmar, dos centros de día para personas mayores o incluso museos como por ejemplo el de la Almoina. Pleno mes de agosto y esta es la responsabilidad que manifiesta el alcalde frente a las altas temperaturas”, ha concluido. “Esperemos que el resto de obras pendientes para cambiar el aire acondicionado en los mercados municipales de Torrefiel, Jesús y Nazaret no se haga en verano”.