El ayuntamiento no descarta hacer dos réplicas de la "Senyera" de 1545

El ayuntamiento no descarta no hacer una réplica de la "senyera", sino dos, si los costes son asumibles. Es una de las grandes novedades aportadas en la presentación de los trabajos previos que se han llevado a cabo como primer paso para la elaboración de una copia que permita "descansar" ya a la réplica de 1928 y que, tras haber pasado por cuatro restauraciones, dos de ellas recientes, se considera ya necesario convertirla en pieza histórica y elaborar una nueva bandera para las próximas generaciones. "No le quedaba casi vida útil" asegura la concejala de Patrimonio, Gloria Tello. "La restauración del año pasado mejoró mucho, pero había que abordar ya la cuestión de la réplica".

