La movilidad urbana sostenible está muy bien. Cada vez son más los que deciden en su día a día incluir la bicicleta en su rutina, pero ojo, igual que ha crecido la demanda de ir en bici, también ha aumentado el número de hurtos de estos vehículos. En los últimos días, cinco tiendas de València han sufrido el robo de 15 modelos de bicicleta urbana, el más demandado por los turistas. Hace unos días y tal y como adelantaba ayer Levante-EMV, la policía arrestó a un joven de nacionalidad francesa que se dedicaba a alquilar bicis para luego ponerlas a la venta.

Cómo operan los ladrones de bicicletas de alquiler

El modus operandi de estos ladrones es muy sencillo. El día de antes de realizar el 'alquiler' van a la tienda a preguntar las condiciones, para tantear el terreno. En ese momento se ganan la confianza. Al día siguiente acude a la tienda y se lleva las bicis para luego ponerlas a la venta. A veces, en el mismo día. Depende de la urgencia. Pero lo cierto, es que el robo ha alarmado a los establecimientos de alquiler de bicis en València. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana la tienda Go VLC denunció el hurto de tres bicicletas urbanas.

"El domingo vino un chico de nacionalidad francesa a alquilar tres bicis. No nos dio ninguna desconfianza. De hecho, el día anterior se había pasado por la tienda a preguntar por las condiciones del contrato. El lunes tenía que devolverlas, porque el contrato era de 24 horas y ya no vino. El lunes por la tarde decidí llamarle y fue cuando me di cuenta que el teléfono era falso. Ahí es cuando empecé a sospechar", cuenta Carlos Catalá propietario de la tienda Go VLC en València.

Carlos, todavía incrédulo por lo ocurrido, cuenta como vivió el robo y como consiguió dar con el ladrón de sus bicicletas. "Le escribí un email pero no respondió, y rápidamente fui a la dirección que nos proporcionó para ver si encontraba las bicicletas y no estaban, por lo que decidí meterme a Wallapop y ahí las encontré". Y añade "Busqué por la zona que el me había dejado al hacer la reserva y enseguida vi que había una bicicleta con las mismas características que las nuestras y con un perfil creado dos días antes. Además el anuncio también era sospechoso porque lo había subido seis horas antes. Le contacté para quedar con el y a la vez cuando salí de trabajar me fui a la comisaría a poner la denuncia. Una vez allí, los policías me recomendaron que quedara con el y les avisara para que así lo pudieran detener", explica Carlos.

Finalmente y con la ayuda de dos policías de paisanos, consiguieron dar con el ladrón de bicicletas. "Mi empleado y yo quedamos con en la plaza del Pilar. Allí acudieron dos policías de paisano para detenerlo. El chico me avisó que se retrasaba y finalmente acudió y la policía lo pudo detener. El ladrón apareció con una bici robada de otra compañía. Ni si quiera le había quitado el cartel de la tienda. Cuando llegué lo reconocí enseguida y le dije a la policía que esa no era mi bicicleta pero si que era el ladrón", cuenta.

Carlos Catalá no ha logrado encontrar sus bicicletas pero al menos, ha podido dar con la persona que se las robó y recuperar siete modelos de otra tienda de alquiler. La policía recuperó llaves de al menos siete bicicletas, pero no las han encontrado aún, no dijo dónde las tiene guardadas. A la espera de juicio, el ladrón se encuentra de nuevo en la calle y parece que lo ha vuelto a hacer "Ayer me llegó un aviso de actualización de su perfil de Wallapop con el anuncio de una nueva bicicleta por lo que podría seguir robando. Hago un llamamiento y si alguien ve unas bicicletas durante varios días en el mismo sitio, como abandonadas, que avise a la policía porque pueden ser las bicicletas desaparecidas", lamenta Carlos.

Modelo 'Elops': la bicicleta que más roban

El modelo Elops de Decatlon, es un tipo de bicicleta urbana que tienen las casas de alquiler. En los últimos meses el aumento de robos ha aumentado.