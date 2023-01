La EMT se enfrenta a varios expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo que podrían ocasionarle un quebranto económico superior a los 11.300 euros, en forma de sanciones, teniendo en cuenta que fuentes de la propia empresa han señalado que otra multa de 2.450 euros ha sido anulada, tras resolverse el problema que la había generado. Desde septiembre a diciembre de 2022, se han concretado hasta 5 actas infracción levantadas por la Inspección de Trabajo, por cuestiones relacionadas con la seguridad laboral, auditorías de riesgos laborales y horas extras no cobradas por 7 trabajadores en la EMT. El resultado es que el órgano dependiente de la Conselleria de Empleo ha impuesto hasta 5 propuestas de sanción a la compañía municipal que preside el concejal Giuseppe Grezzi.

Una de las multas, de 751 euros, se ha notificado a la EMT por no remitir copia de los contratos de los directivos de alta dirección a los representantes de los trabajadores. Otra sanción de 751 euros se debe a un problema relacionado con los calendarios laborales de los inspectores jefes y el personal de administración. Otra multa de 9.830 euros se debe a que la dirección no ha entregado una auditoría de prevención de riesgos a los delegados de prevención. A todas estas propuestas de sanciones hay que sumar otra de 2.450 euros, porque la empresa no ha colocado una barandilla o zona de protección para evitar accidentes a los trabajadores que laboran en el departamento de Talento Humano, donde hay un escalón, que debería estar arreglado desde octubre de 2021. Sin embargo, este último expediente, fuentes de la empresa afirman que se ha anulado porque la deficiencia ya se ha subsanado.

Respecto a las otras infracciones detectadas por los inspectores de Trabajo, fuentes de la EMT explican que se están analizando para solucionarlas, y por tanto, las multas no son definitivas.