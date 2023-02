La sensación de que estas Fallas serán realmente multitudinarias se ha visto refrendada ya en el primer acto de las mismas, la "Crida", esa llamada de las falleras mayores a participar en la fiesta. El evento, celebrado este domingo, como es habitual, en las Torres de Serranos, congregó a más de cien mil personas, según estimaciones del cuerpo de bomberos de València difundidas por el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. La multitud fue tal que la Policía Local tuvo que incrementar el dispositivo de seguridad y añadir cuatro motoristas para que las falleras mayores y sus cortes de honor pudieran acceder a las Torres.

Según ha explicado Cano a Levante-EMV, los especialistas del cuerpo de bomberos realizan estimaciones de público según la superficie ocupada y el tipo de acto. Y tienen comprobado que "a una mascletà de un día normal acuden 107.000 personas". "Solo con ver la superficie ocupada el domingo se puede deducir que había más de 100.000 personas", explica el concejal, que sin ninguna duda cree que "este año ha habido más gente que nunca". "Ha sido descomunal", sentencia.

El responsable de Protección Ciudadana puso como ejemplo de la multitud que se concentró junto a las Torres de Serranos el hecho de que la Policía Local tuviera que añadir cuatro motoristas al dispositivo de seguridad de la "Crida" para que las falleras mayores y sus cortes pudieran acceder a las Torres de Serranos.

Algún incidente con el "botellón" que se organizó

Aún así, Cano destacó la ausencia de incidentes reseñables en un acto tan multitudinario como este, en el que además se ha sumado una ambientación musical que comienzó una hora y media antes de los discursos. Eso no quita que hubiera algún incidente, precisamente vinculado a este último asunto. La animación musical con DJ desde las seis y media de la tarde hizo un efecto llamada sobre una nutrido grupo de personas que hizo botellón en plena replaza. La presencia de estos jóvenes derivó en una agresión al grupo de la falla de La Nova d'Orriols, que acabó con dos de sus falleros contusionados por el lanzamiento de botellas de vidrio.

"Primero empezaron con lanzamiento de botes y después ya con botellas de litrona"

El presidente de la comisión, Luis Frejo, es quien ha denunciado los hechos, consistentes en la existencia de un auténtico asentamiento en la zona destinada a los espectadores del acto. "Cuando los vimos nos dimos cuenta inmediatamente que era un botellón al aire libre aprovechando la Crida. Se les distinguía claramente. No eran falleros, porque ninguno llevaba polares o parkas, ni mucho menos estandarte. No era un grupo organizado de una comisión. Y el botellón lo tenían extendido en plena calle".

Cerca de la tribuna

Los falleros de La Nova se instalaron relativamente cerca de este grupo y relativamente cerca de la tribuna porque tienen una fallera en la corte de honor. El incidente se produjo en el momento de aparecer las falleras, "cuando levantamos la pancarta". "Primero empezaron con lanzamiento de botes y después ya con botellas de litrona". Dos de ellas impactaron en otros tantos falleros. "Cuando vimos cómo estaba la cosa mandamos a los infantiles a una zona más alejada de ellos. Y sin venir a cuento llegaron los lanzamientos, que impactaron en dos de nosotros. Y suerte que fue en adultos". Hubo un instante en el que se temió que el tema acabara con una pelea "pero hubo sentido común en la comisión". "Se quejaban de que no veían pero, a la vez, saltaba a la vista que no les interesaba lo más mínimo. Vinieron por el festival. Y la suerte es que decidimos que el tema no pasara a mayores". Estas quejas se extendieron en otras comisiones, algunos de cuyos componentes también han mostrado su desagrado por la presencia no ya de curiosos, sino de un botellón.

El parte de la Cruz Roja de la jornada de Crida se saldó con 22 atendidos y dos evacuados, incluyendo seis contusiones, ocho lipotimias o siete ataques de ansiedad.