Seis grandes obras de la "capital verde" en punto muerto

Los seis despachos de arquitectura ganadores de los concursos de ideas del Corredor Verde, las reforma de la plaza del Ayuntamiento y la del eje San Agustín-avenida del Oeste, el Parque de Desembocadura, el Jardín de Trini Simó (solar de Jesuitas) y la reurbanización de Pérez Galdós esperan desde hace meses a que el Ayuntamiento de València aclare si dará o no continuidad a las propuestas. Todos son proyectos de regeneración y renaturalización urbana convocados por el anterior gobierno progresista, con una inversión total prevista de 67 millones de euros, que el actual gobierno del PP ha frenado. Los autores no ocultan su decepción por el retraso de los proyectos que aseguran deberían quedar al margen de intereses políticos.

Fuentes de alcaldía reconocían esta semana en relación a la continuidad de unos proyectos de renaturalización y mejora urbana que han sido carta de presentación y motivo de elección de la capitalidad verde 2024 de València que «se ha decidido suspender el plazo de tramitación y abrir un proceso de estudio de las propuestas para ver si se continúa con ellas sin modificar, se rediseñan dentro de las posibilidades de modificación o se descartan».

Precisan en relación a los proyectos del Parque de Desembocadura, el Corredor verde y la Plaza del Ayuntamiento que «no se han paralizado» y que ya se han empezado a pagar los premios de los concursos a los despachos, la mayoría de los cuales lleva más de un año esperando a cobrar por el trabajo realizado.

El proyecto más ambicioso por complejidad y coste, con 36 millones de euros previstos, 13 de los cuales financiará en parte la Autoridad Portuaria de València, es el parque de Desembocadura, cuyo concurso de ideas ganó en marzo de este año un equipo liderado por el arquitecto Carmel Gradolí y Arturo Sanz. El del parque de Desembocadura fue una las propuestas de renaturalización que el anterior gobierno aprobó a pocos meses de las elecciones municipales, que dieron el gobierno de la ciudad al PP. (Con)fluir es el nombre de la propuesta ganadora que propone para esta degradada zona un gran bosque urbano con dotaciones inundables y una playa fluvial.

Gradolí suma dos grandes proyectos en vía muerta, ya que también ganó el concurso para la urbanización del famoso solar de Jesuitas, futuro jardín de Trini Simó, en la esquina de Fernando El Católico con la Petxina. El presupuesto de este «jardín agrícola» es de 3,2 millones de euros. Se adjudicó en enero de 2022 y opta a los fondos europeos Next Generation.

En octubre de 2021 se convocó un concurso de ideas para impulsar un diseño definitivo para la plaza del Ayuntamiento tras la para muchos «chapucera» peatonalización provisional llevada a cabo en 2020. En noviembre de 2022 se dio a conocer el nombre del ganador del concurso. El equipo formado por los arquitectos Miguel del Rey, Antonio Gallud y Juan Ignacio Fuster junto con la paisajista M.ª Teresa Santamaría, autores de otro importante jardín, el de las Hespérides, se hizo con el premio desbancando a renombrados profesionales como Vázquez Consuegra, Carlos Campos y Ramón Esteve. La plaza renaturalizada y con la fuente reconvertida en zona de agua y refresco conquistó al jurado. Sin embargo, la actual alcaldesa, María José Catalá, no ha confirmado el proyecto y anuncia que quiere una plaza «más señorial» donde el arbolado no tape los edificios nobles. Los arquitectos esperan desde hace casi un año a que el nuevo concejal de Urbanismo les llame para firmar el contrato de redacción del proyecto de ejecución. Del Rey aseguraba esta semana que «no tenemos interlocución» con el nuevo gobierno. «Es un proyecto muy importante que afecta a un espacio muy singular». «La capitalidad verde está a la vuelta de la esquina y la plaza del Ayuntamiento es una de las piezas fundamentales», recuerda el arquitecto.

La plaza de San Agustín

También lo es la plaza de San Agustín, con cuya peatonalización el anterior gobierno quería culminar la reforma de las tres grandes plazas de la ciudad (Reina, Ayuntamiento y San Agustín). En julio de 2022 el equipo liderado por Elena Climent y Silvia Pujalte ganó con su proyecto «Escalera de color» el concurso para la reforma de esta plaza, ejemplo de racionalismo arquitectónico, que fue objeto de una semipeatonalización previa. Las autoras no ocultan su «frustración» y «desencanto» con el ayuntamiento de València. «Hemos llamado infinidad de veces, pero no hay respuesta, dicen que están desbordados», aseguran en el despacho, con sede en Barcelona y València. «El proyecto ahora no parece una prioridad». Valoran que el anterior equipo de gobierno de Compromís y PSPV impulsara el concurso de ideas, buscando soluciones urbanísticas y de paisaje de calidad, pero apuntan que «podrían haber resuelto antes el contrato porque una vez adjudicado hubiera sido más difícil pararlo». «Mejorar la ciudad no debería ser una cuestión de quien gobierna», apuntan. «La avenida del Oeste es un desastre y nuestra propuesta no es solo una peatonalización, estamos hablando de dinamizar un eje comercial y de poner arbolado y generar espacios de confort».

Ya han cobrado el premio

Algunos despachos ya han cobrado el premio en metálico (entre 10.000 y 15.000 euros) por ser finalistas de los concursos. Otros aún siguen esperando. Con todo, destacan que «el premio es desarrollar el proyecto», si no «para qué sirven estos concursos de ideas».

El nuevo gobierno del PP también ha frenado la reforma de la avenida Pérez Galdós, que fue objeto en junio de 2022 de un concurso de ideas del que tuvo como diseño ganador la propuesta «Arrels», que convierte el túnel actual en un depósito de agua y genera zonas de sombra a los lados de la avenida.

El despacho belga Omgeving y sus socias locales Elisabet Quintana y Blanca Peñín, se adjudicaron en abril de 2023 otra ambiciosa intervención urbana: el corredor verde sur que incluye el jardín sobre el túnel ferroviario de García Lorca, ahora en ejecución. En el despacho belga se han sorprendido de los tiempos de espera en el ayuntamiento de València. En su país los procesos «son más inmediatos, hay una gran diferencia». Comprenden que el actual gobierno tiene muchos proyectos sobre la mesa y confían en que el gran eje verde al sur de la ciudad salga adelante. «Es muy necesario porque el soterramiento de las vías del Parque Central ya está en marcha».