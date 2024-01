La Cabalgata de Reyes 2024 no ha dejado indiferente a nadie. No solo por el contenido, sino por el tipo de contenido. Especialmente, al detectarse que algunos elementos, como el que abría el cortejo (los hinchables del Quijote) procedían de la Cabalgata de la Feria de Albacete, que no eran elementos creados a estrenar para la ocasión.

La alcaldesa María José Catalá ha sido preguntada por el tema y por el debate suscitado. Y se ha referido al respecto. “Podría ser desconocimiento, pero tengo tan claro que no lo es, porque la relación tan estrecha que tiene Compromís con este tipo de empresas de organización de eventos. Lo que han hecho es mala fe. Estas empresas utilizan los elementos en varias ocasiones. En ésta y en los ocho anteriores. El sector no lo desconocen”. 82 "Estaba dirigida a niños. No era una producción artística de otro tipo" Se le ha preguntado también por el acto como tal. “Fue una cabalgata infantil. Quien buscara una producción artística de otras características hay otros momentos del año. Dirigida a niños, con lo que se cumplió el objetivo. Reciclar se hace todos los años. Igual que las vestimentas. Creo que había que desquitarse del éxito de la Navidad. Si alguien tiene algún problema en que se utilice el Quijote en referencia a la lectura, que lo diga, porque tiene un problema con la cultura española. Nos parece bien que estuviera en la cabalgata porque era un mensaje de fomento de la cultura. Y los ataques, especialmente del PSOE, de tildarla de,”pueblerina”… no voy a entrar en descalificaciones personales porque mi carácter es otro. Cualquier pueblo es digno de respeto, sea Albacete o Campillo de Altobuey. Y a quien corresponda, que busque en su genealogía”. En alusión al origen de la portavoz Sandra Gómez en esa población conquense. Compromís desvela la factura Compromís no ceja en sus críticas por este acto y su edil Pere Fuset ha desvelado el corte de los hinchables. “Catalá ha pagado 15.488 euros por el grupo de hinchables “Clasicos Manchegos” a una empresa de Almansa para la Cabalgata, en la que se censuraron los “nanos” de Ausias March, Blasco Ibáñez, Concha Piquer o Estelles, hechos por artistas falleros y de propiedad municipal”. También ha criticado esta formación el hecho de que, dos días después del acto, las vallas todavía permanecen en la plaza del Ayuntamiento. "Si desfilaran toros, las Magas habrían sido autorizadas" De las Magues de Gener También se ha referido a la cancelación de les Magues de Gener. “Se ha pedido un informe de movilidad y de Policía Local y ha contestado que son cuestiones técnicas" y a efectos de organización tambien ha asegurado que "el ayuntamiento ya no es colaborador y por consiguiente, no se justifica ni por tradición ni por colaboración pública. Poco más que decir. No está justificado el interés general ni la celebración de otros eventos. Es un acto íntegramente privado que tiene unas autorizaciones diferentes”.