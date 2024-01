“Si desfilaran toros y música de pasodobles, seguro que se habría autorizado”. Pero lo consideran “un acto de censura, revestido de excusas”. No habrá Cabalgata de Magues de Gener y, en su lugar, habrá una manifestación que recorrerá un trazado similar a medias. Que no es lo mismo, aunque se parecerá. Será el mismo día que estaba previsto, el domingo 14, y a la misma hora, las once de la mañana.

La comisión organizadora -un colectivo de entidades este año, no El Micalet- ha dado su versión sobre la suspensión, que es la prevista: “que no querían que se celebrara”. Incluso cuestionan si esto no va a tener efecto bumerán. “Tenemos la razón y quizá esto lo que haga sea darnos más fuerza”.

Explicaron los organizadores que la cabalgata se ha desestimado aduciendo dos informes técnicos desfavorables y un tercero que no lo es, pero pone alguna pega. “Se nos notificó el 3 de enero, cuando la solicitud se tramitó el 13 de noviembre. Se han esperado a once días vista. Eso, sin contar con las innumerables llamadas realizadas por Tonexto Pardiñas (presidente de El Micalet) para saber en qué punto estaba nuestro expediente. La solicitud se había hecho correctamente. Tenemos experiencia porque son ya nueve años. Los informes son de la Policía Local y del Servicio de Transportes, algo que recae todo en la misma delegación -de la que es titular Jesús Carbonell- y esos argumentos vienen reproducidos en el acuerdo del Ayuntamiento. Por supuesto que esos motivos son excusas porque son fácilmente rebatibles técnicamente. Lo que queda claro es que, visto que nuestro acto no se permite y otros similares sí que se autorizan, incluso con más afectación, lo que no querían es que se celebrara. Entonces, que nos lo hubiesen dicho el 14 de noviembre. Y que nos hubiesen dicho la verdad: que no querían. Que no se escuden en informes técnicos”.

Motivos que "rayan en la comicidad"

Entonces, ¿cuáles son los motivos? “Rayan en la comicidad. Por no decir otra cosa”. Por ejemplo, que afectan a calles importantes del centro y que el transporte no puede transitar. “Habíamos pedido ocupación de dominio público de 10.30 a 14 horas. No nos hacía falta más. Menos de cuatro horas. Para otros acontecimientos se ha cortado 24 horas y más calles, zonas de aparcamiento y demás”. También critican la justificación de que “coincide con el primer fin de semana de rebajas. Espero que quien haya escrito esto vaya a rebajas antes de esa fecha porque se quedará sin nada”. Y la celebración de la 10K València. “Cuyo recorrido no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro y siempre han coincidido los dos acontecimientos porque la carrera acaba antes de que empiece nuestra cabalgata” y sobre el motivo de que pudieran faltar policías “si presentamos nuestra solicitud en noviembre, había tiempo para organizar las plantillas de agentes”.

También les molesta que se apele un informe de 2015, en la primera solicitud “diciendo que había un informe desfavorable” pero que “el recorrido era diferente completamente, por Guillem de Castro, Xàtiva, San Agustín… y se hicieron modificaciones, pasando después al recorrido actual. No hacían más que buscar excusas para decir que no”.

Por último aseguran que “se critica que utilicemos el concepto “Fiesta Tradicional”, cuando en los años anteriores ya aparece esa denominación”, que fue aprobada por el propio Ayuntamiento “después de haberse celebrado cinco años, la antigüedad mínima necesaria para ello”.

En definitiva, “es un acto de censura. No nos vale que nos requieran un lugar y fecha alternativos. No sé qué espacio físico implicaría no afectar al tráfico público. ¿En el Jardín Botánico? Y si con tres meses de tiempo no se pueden arreglar los efectivos… cuando vino el Papa seguro que no hubo estos problemas”. Y más incisos: “hay uno de Mejora Climática que no lo desautoriza, pero dice que ha de tener cuidado con los decibelios, que no puede superar más de 85 en la calle y 90 en la plaza. Si es València, podréis imaginar la cantidad de eventos que no tienen megafonía, como nosotros, pero que lo superan claramente. Estamos encantados de que se celebren, pero también querríamos nosotros tener esa facilidad”. En definitiva, “todo excusas”. Existe la posibilidad de recurrir “pero la Policía Local ya cita un artículo de la Ordenanza de Dominio Público en el que dice que las autorizaciones son actos de carácter discrecional, en los que se pondera el interés general de la ciudadanía frente al particular de los convocantes”. Dicho de otro modo, “para el Ayuntamiento no hay interés general” y, por consiguiente, poco recorrido le ven al recurso.

A pesar de proclamar que “la Cabalgata nunca ha tenido una subvención del Ayuntamiento”. La alcaldesa “dijo en seguida que quitaría la subvención a la cabalgata, que nunca la ha tenido”. El acto, aseguran, estaba ya sufragado mediante el micromecenazgo. “Que ha sido un éxito”. Conseguidos los algo más de ocho mil euros “en un mes y medio. Lo que quiere decir que el apoyo social existe”.

En su lugar, una manifestación

Como plan B organizarán, por ello, una manifestación “festiva, pero, a la vez, reivindicativa y de protesta, porque se afecta un derecho tan fundamental como la libertad de expresión. Si por unos autobuses se lesiona la libertad de expresión, tenemos un problema”. Se ha invitado a todos los grupos participantes y lo encabezarán las magas. “Se ha pedido el día 4 a Delegación de Gobierno, las conversaciones han sido fluidas y esperamos que sea un éxito de convocatoria. Esperamos que partidos y asociaciones de todo tipo se sumen”.

Discurrirá por un trazado parecido: Parterre-Paz, pero en lugar de bajar a la plaza del Ayuntamiento irá a Reina, Micalet y Virgen, donde habrá actuaciones y parlamentos y se entregará el poemario. Tomarán parte los grupos que querían participar, las magas designadas este año y magas de años anteriores.

¿Qué pasará ahora? “La Policía Local pondrá las mismas pegas” pero aquí cuentan con que sí que se podrá celebrar “porque eso sería ya gravísimo, porque aquí sí que estamos hablando de un derecho fundamental. Una manifestación no es una fiesta”. En este caso es la Policía Nacional la que se encarga de controlarla.

"¿Y qué hacen los partidos de izquierda?"

Son todo lamentos por la decisión municipal. “PP y Vox han hecho de esto un problema político cuando no lo había. En lugar de normalizarlo, se censura, estando como está en el imaginario”.

Eso sí, entre los asistentes a la presentación hubo reproches a lo que consideran silencio de los partidos de izquierda del ayuntamiento. “¿Qué han dicho los partidos de izquierda”. “Estar, están informados. No directamente, pero lo saben”. “¿Y a qué esperan?”

"Por castigar a la gente rojilla..."

Las Magas “que no son Reinas Magas”, se llaman Libertad (María Colomer), Fraternidad (Clara Moltó) e Igualdad (Ángela Nzambi). Y, claro, ahora consideran que esos preceptos están lesionados. “No puede que sorprendernos la censura a un acto que pone en valor la cultura y la educación y elconocimientoo de las tradiciones” aseguró Libertad. “Pido lo mismo y con más obstinación y pido escuchar, libertad y respeto. La libertad es un derecho, no una concesión.

Moraleja escuchada: “Por castigar a la gente rojilla, perjudican a los niños”.