El concejal de la Devesa Albufera de València José Gosálbez ha lamentado que desde agosto a hoy se han producido casi una veintena de fuegos en esta joya paisajística. "La Devesa es un polvorín junto al mar, -ha advertido el regidor-, no se han realizado los trabajos que los Bomberos han solicitado reiteradamente durante años". "Nosotros vamos a realizar esos trabajos para proteger la Devesa porque proteger la Devesa no es otra cosa que proteger las vidas de las 1.500 personas que viven en se enclave del Cap-i-Casal", ha reiterado. "Desde luego vamos a estar ahí, vamos a seguir trabajando sin parar para proteger la Devesa porque como nos han dicho hoy los vecinos nunca habían tenido el fuego tan cerca como en esta ocasión. Cinco torres han tenido que ser desalojadas con todos sus vecinos, lo que nunca había pasado, ha pasado ahora. Y reiterar la media de los últimos años eran 3 incendios al año pues desde agosto hasta ahora llevamos 16 o 17 incendios ya", ha apuntado el regidor de Vox.

Gozálbez ha hecho estas declaraciones en el Puesto de Mando Avanzado, que ha quedado instalado en el Parque de Bomberos del Saler, y hasta donde se han desplazado también el concejal de Bomberos Juan Carlos Caballero y la propia alcaldesa María José Catalá.

Caballero afirma que el fuego "está bastante controlado"

Caballero ha declarado a la prensa que de momento "las condiciones meteorológicas ayudan a que los bomberos a puedan seguir trabajando para controlar este incendio". Respecto a la posible autoría del incendio, que llegó a presentar hasta tres focos distintos, pidió "prudencia". No quiso entrar tampoco en que se trate de un incendio "provocado", aunque todo apunta a que sea así, pues "no corresponde a bomberos hablar de esto". Igualmente, no se puede descartar que las propias rachas de viento "hayan podido esparcir esas llamas en diversos puntos". Además, ha comentado que el siniestro "está bastante controlado de momento" y que el propio colegio de El Saler "ha actuado con normalidad, ha acabado las clases y han ido los padres a recoger a los niños" para llevarlos a sus casas. En estos momentos, los vecinos desalojados, unas 30 personas, siguen esperando hasta que los Bomberos les permitan volver a entrar en sus casas.