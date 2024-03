Carpas falleras con "overbooking" por el aumento del censo fallero

Las primeras carpas falleras ya están en la calle. Hoy serán 42 las comisiones que tienen autorización del Ayuntamiento de València para ocupar las calles con sus carpas. Las comisiones de la plaza del Doctor Collado, la de la Mercé, Mercado Central, Pilar, Reina-San Vicente, Lope de Vega, Santa Creu, Pintor Segrelles, Patriarca, Negrito, Vicente Castell Maiques y Mossén Mila están entre las primeras que pueden sacar sus carpas a la calle, aunque no todas lo han hecho ya. El aumento del censo fallero este año, ya con la pandemia casi en el olvido, provocará más apreturas que nunca en los casales y sus extensiones, las carpas falleras.

Cecilio González es un fallero veterano, padre del presidente de la falla de Doctor Collado. En total son 210 personas estables para el reducido casal de la calle Estret de la Companya. "Además vienen 40 falleros de honor y unos 30 del circuito de Cheste. La carpa se desborda, así que también cogemos el casal y parte de otra calle", cuenta el fallero sobre un "overbooking" que este año, con el censo disparado, será habitual en buena parte de las comisiones.

Asimismo, sobre el montaje de la carpa el primer apenas dos días después de la Crida -algunas comisiones han decidido posponerlo para no molestar a sus barrios-, González reconoce que la autorización este año ha llegado "muy pronto", pero celebra la decisión porque la instalación del gran toldo ignífugo desata la fiesta. "A los falleros nos va bien, al resto de gente quizás no tanto pero nosotros aquí no molestamos porque estamos pegados a la Iglesia de la Compañía. Mañana mismo empezaremos con una cena de sobaquillo y todos días hay algo, ya no paramos", narra González.

Carpas cerradas para buscar la intimidad

Las empresas instaladoras de carpas andan estos días a destajo montando carpas. Es el caso de Juan Montilla, de Cordobesa de Carpas, que en tres días montará nueve carpas. Hoy está montando en dos fallas en Valencia capital, una la de Doctor Collado y la otra la de Plaza del Negrito. "No da tiempo a más, están las fechas muy ajustadas". Juan Montilla empezó en el negocio con las sillas y el menaje para bodas en Córdoba. La demanda les llevó a ampliar el negocio con el montaje de las carpas", cada vez más demandadas. "Nosotros no paramos de montar y desmontar carpas, llueva o tengamos 42 grados de temperatura en un recinto ferial de albero". Montilla ya tiene próxima parada: "Pronto nos iremos al festival Sansan de Benicassim".

Carpa en una calle del centro / A.V.

"Aquí en Valencia las carpas tienen una particularidad, que las quieren todas absolutamente cerradas". "Se busca más la intimidad, en Córdoba, por ejemplo, no se estila tanto, se dejan las carpas más abiertas".

Es un negocio, explica este empresario, donde "no hay demasiada competencia porque es un trabajo muy físico y cada vez cuesta más encontrar a gente dispuesta a esto".