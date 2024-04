Los vecinos de la Petxina están hartos: “Los coches se han adueñado de la supermanzana”

Al principio llegaron tímidamente. Un coche, dos. Poco a poco fueron invadiendo el asfalto recuperado para los peatones en el primer proyecto de urbanismo táctico de València. Cinco coches, seis. Siguieron los vehículos tragándose las cruces amarillas dibujadas en el suelo, un poco a la manera del comecocos, y hoy la supermanzana de la Petxina se ha convertido en un gran aparcamiento a cielo abierto.

«Hay barra libre para aparcar aquí», denuncia Antonio Puchades, presidente de la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina. «La supermanzana es una zona peatonal para los vecinos y sin embargo los coches se han adueñado de ella. Ha ocurrido que ni siquiera las ambulancias han encontrado dónde parar. Hemos llamado mil veces a la Policía, pero no hay resultado; esto ha dejado de ser una superilla, se ha traicionado su esencia», lamenta Puchades.

Así, contra la actual situación de impunidad, los vecinos han enviado un escrito al ayuntamiento recordando que el espacio de la supermanzana es de uso exclusivo para los vecinos que acceden a sus garajes o los vehículos de carga y descarga en las zonas señalizadas para tal fin. «Se ha dado el caso de vehículos de transporte que no pueden estacionar en las zonas de carga porque están ocupadas por otros vehículos», explica el escrito.

Vehículos aparcados en la supermanzana de la Petxina / L-EMV

También explican los vecinos en su carta que un agente ha llegado a manifestarles que el criterio es no denunciar a los vehículos estacionados siempre que no molesten. «¿Pero cómo no va a molestar un coche aparcado en una zona de uso exclusivo para los viandantes?», se preguntan.

Proyecto financiado con fondos europeos

Por todo ello, los residentes han solicitado al ayuntamiento que extreme la vigilancia –y las sanciones– sobre los vehículos que rebasan la línea continua incumpliendo la norma, y que cambie la señalización del espacio de preferencia de los viandantes por otra más grande y visible. Además, dada la escasez de aparcamientos en la zona, han pedido en un escrito complementario que habilite estacionamiento para vecinos en las calles adyacentes.

«La supermanzana es un proyecto de éxito. Tiene menos ruido y menos contaminación, permite que la gente pasee, que los niños jueguen. Es un gran avance para el barrio, pero los coches campan con impunidad desvirtuando un proyecto que fue financiado con los fondos europeos», concluye Puchades.