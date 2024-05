Comienza la Feria de Empleo: Cerca de 500 ofertas de trabajo

La Feria València Emplea, impulsada por el Ayuntamiento de València a través de València Activa, llega este miércoles, 15 de mayo, a la plaza del Ayuntamiento para acercar las oportunidades laborales de 100 empresas a la población en situación de desempleo. En esta cuarta edición se han recibido 8.144 inscripciones y se han registrado 30.820 candidaturas para las 475 ofertas de empleo publicadas, mientras que en la edición de 2023 se inscribieron 5.436 personas y se presentaron 10.881 candidaturas para 337 ofertas publicadas en la página web del evento.

Máximo interés

Esta edición ha registrado un incremento de casi el 50% de personas inscritas, respecto a la anterior, lo que supone un aumento del 183% en el caso de las candidaturas presentadas y un incremento de más del 40% en el caso de las ofertas publicadas en la página web del evento. “Tenemos que celebrar las buenas cifras que hemos conseguido este año. La participación ha aumentado notablemente y queremos agradecer a los valencianos su confianza en el Ayuntamiento de Valencia y en València Activa para mejorar su empleabilidad. Seguiremos haciendo todo lo posible desde las instituciones para incrementar la empleabilidad de los valencianos y eso hacemos con la IV edición de la Feria València Emplea”, ha destacado el segundo teniente de Alcaldía y concejal de Empleo y Formación, Juanma Badenas.

Conexión directa con las empresas

Este foro, que se celebra este miércoles en horario de 9 a 18 horas y el jueves de 9 a 14 horas, tiene como objetivo conectar directamente a empresas con talento para que los valencianos puedan explotar al máximo las opciones de su perfil profesional u optimizar su tiempo y tener en una misma mañana, o en dos, varias entrevistas de trabajo en un mismo espacio.

La plaza del Ayuntamiento se convierte en una macrosala de entrevistas al reunir a empresas como Baleària, Caixa Popular, Carrefour, Cecotec, Celestica, FCC Equal, Fermax, Gastroadictos, Grupo Eulen, Grupo Gimeno, Grupo Segura, Ikea, Ilunion, Mercado de la Imprenta, Norauto, Power Electronics, Primark, Saona, o Voltereta, para que puedan acercar de manera directa sus procesos de selección a las personas desempleadas.

Cómo participar

Las personas que no se hayan inscrito previamente en www.valenciaemplea.es y no tengan una agenda de entrevistas programada, podrán acceder al recinto y entregar sus currículos en el ‘Árbol de las oportunidades’, un buzón ubicado en el centro de la plaza donde dejar el CV a las 100 empresas participantes. Además, aquellas personas que no se hayan registrado previamente podrán acercarse a los stands de las empresas a dejar su currículo y en el caso de que la empresa los considere como candidatos le entregará un número para programar una entrevista el mismo día.

Los visitantes también podrán inscribirse in situ en la Agencia de Empleo de València Activa, que intermedia entre empresas y personas en búsqueda de empleo y publica en su página web cientos de ofertas de empleo, además de conocer los servicios y programas del Ayuntamiento de Valencia y València Activa y de otros agentes sociales como Labora, CEV, Cámara Valencia y sindicatos como CSIF y SPPLB. También podrán disfrutar de la programación del escenario con charlas y ponencias para que puedan mejorar su empleabilidad.

Mejor dato de afiliaciones

En la víspera de Feria València Emplea se han conocido los últimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social, relativos al mes de abril de 2024, entre los que destaca que València, con el crecimiento del 3,8%, registra de nuevo la mayor subida anual de afiliaciones a la Seguridad Social entre las principales ciudades españolas. En concreto, las afiliaciones en este periodo han aumentado en 16.452 personas hasta las 448.497 personas afiliadas, situándose como el segundo mejor dato mensual absoluto desde que se tiene registro.

Por otro lado, en abril, la ciudad ha registrado 59.854 personas afiliadas en régimen de autónomos, una cifra que supone el mejor dato absoluto desde que se registran estos datos -enero de 2006-. Un mes más, València es la capital que lidera el ranking de las ciudades con mayor peso de autónomos sobre el total de las afiliaciones. Así, mientras València cuenta con un 13,4%, Barcelona cuenta con un 10,4%, y Madrid con un 8,7%.