Admitido a trámite el recurso contra los recortes del PP en las comisiones del Ayuntamiento de València

El concejal socialista Borja Sanjuán ha informado hoy de que se ha admitido a trámite, por parte del Contencioso Administrativo, la denuncia que interpusieron los socialistas ante la decisión de la alcaldesa, Mª José Catalá, de reducir la participación de la oposición en las comisiones informativas del Ayuntamiento de València.

Sanjuán se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa convocada para denunciar la modificación del proyecto de la reforma de Pérez Galdós, donde de momento no se suprimirá el túnel como pedían los vecinos, y la fractura social con los sindicatos y colectivos LGTBI del gobierno de PP y Vox. “Hoy además tenemos esta resolución que viene a avalar la intención clara de cercernar los derechos de la oposición a participar en las comisiones y fiscalizar la labor del Gobierno”, ha anunciado.

El nuevo gobierno redujo de seis a cuatro las comisiones del Ayuntamiento y de nueve a siete los miembros que había por cada una, dejando a concejales de la oposición fuera. Ha explicado que esto es “contrario a toda la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional” y además el Síndic de Greuges también se pronunció dándole la razón al Grupo Socialista, argumentando que la decision era arbitraria”.

“Estamos ante un caso de dudosa calidad y talante democrático de la señora Catalá que ha decidido no rectificar porque, en primer lugar, quiere poner dificultades a la fiscalización de su gobierno, en segundo, porque ni el PP ni Vox destacan por su afición a trabajar y tendrían que tener dos comisiones más con lo que implica de respuestas y mociones y, en tercer lugar, porque le permite en las comisiones sacar adelante los puntos con voto de calidad sin contar con Vox”, ha expuesto.

Tergiversar las mayorías

Sobre este ultimo punto, ha recordado que Catalá “mantiene una relación conflictiva con Vox que se basa en que unos hacen el esperpento y otros miran hacia otro lado, como cuando se van a bailar pasodobles con un torero”. Ha lamentado que con “este lío” Catalá “tergiverse las mayorías para poder ahorrarse negociar con Vox los asuntos de las comisiones”. “Intenta arrogarse una mayoría que las urnas no le han dado”, ha apuntado.

Sanjuán ha explicado que esa “debilidad” de Catalá “hace que vaya de la mano de personas como Cecilia Herrero que no es que no estén para ser concejales es que son personas que están inadaptadas” y “hace que prefiera falsear e ir en contra la legislación”. Así, ha hecho hincapié en que Catalá está “vulnerando nuestros derechos fundamentales y es evidente que al final va a tener que rectificar”. “En este como en otros temas el tiempo lo único que le va a añadir es bochorno porque si rectificara por su propia voluntad demostraría talante democrático y si no lo hace, pues evidentemente seguiremos adelante con este recurso y tendrá que decirle la justicia que rectifique”, ha advertido.

Admesa la denúncia sobre la