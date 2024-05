Gómez, a Catalá: "Que no mienta, no quiere eliminar el túnel de Pérez Galdós"

La portavoz socialista en València Sandra Gómez ha exigido al gobierno de María José Catalá “que deje de inventar excusas, de faltar el respeto a los técnicos municipales y de mentir para no reconocer que en realidad no quiere eliminar el túnel de Pérez Galdós porque está del lado de los que quieren convertir las calles de esta ciudad en autopistas urbanas”.

“Ayer, una vez más, quedó claro que este gobierno está en contra de la transformación urbana y de recuperar espacio público para los peatones. Por eso, anunciaron que revertirían una plaza para convertirla de nuevo en un cruce de coches en la Petxina. Por eso, ayer sus concejales construyeron un montón de excusas para justificar que no van a eliminar el túnel de Pérez Galdós como exigen sus vecinos y vecinas. Porque Catalá ha tomado partido por quienes quieren que el coche debe volver a presidir todos los rincones de la ciudad”, ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha participado junto a María Pérez.

La portavoz socialista ha acusado al equipo de gobierno de llevar un año “tomando el pelo a los vecinos y vecinas, maniobrando para poder justificar que el túnel no se elimina incumpliendo el compromiso de este ayuntamiento. Es decir, han perdido un año montando una mentira para no decir lo que quieren de verdad: mantener una infraestructura que empeora la calidad de vida del barrio”.

"Un modelo verde" frente a un modelo basado "en el coche"

Gómez ha contrapuesto "el modelo verde, de lucha contra el cambio climático que puso en marcha el anterior gobierno con los socialistas con proyectos como el PAI del Grao, el Corredor Verde o la renaturalización de avenidas como Ausiàs March, la avenida del Puerto o Pérez Galdós con la apuesta de Catalá por poner en el centro de todas sus políticas al coche". “Pérez Galdós fue una propuesta valiente que iba a cambiar la vida de sus vecinos y vecinas, una propuesta solvente que avalaron los técnicos municipales elaborando un presupuesto, el jurado profesional que la seleccionó y la Comisión Europea aportando casi 10 millones de euros para materializarla y que atendía una reivindicación ciudadana donde lo nuclear era la eliminación del túnel”, ha sostenido.

María Pérez: "Las empresas aceptaron enterrar el paso inferior"

Una idea que ha subrayado la concejala socialista María Pérez, quien ha destacado que la elaboración presupuestaria, “como ocurre con todos los proyectos municipales, corrió a cargo de los servicios técnicos y la aceptaron posteriormente las empresas que se presentaron al concurso. Todas ellas, al participar en el concurso, no solo aceptaron que el presupuesto era viable sino que además asumieron la premisa fundamental de eliminar el túnel y de reducir el tráfico”.

Pérez ha acusado al gobierno municipal de haber perdido casi un año sin contratar la redacción del proyecto. “Si hubiesen contratado a tiempo el proyecto, este gobierno no estaría hablando ahora de que no se pueden cumplir plazos. Porque ya se tendría una solución clara y se podría actuar sin soluciones artificiales y carísimas como las que plantea ahora el gobierno de Catalá. Lo que han hecho es decir: como no llego a tiempo para tener soluciones normales, me invento un problema que me va a costar 19 millones”.