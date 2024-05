Catalá pide a la delegada del Gobierno que defienda la prolongación del túnel de Serrería

La alcaldesa, Mª José Catalá, ha instado hoy a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a ponerse del lado de la ciudad en la prolongación del túnel ferroviario de Serrería (línea Tarragona-València). La alcaldesa se refería a las declaraciones que hizo esta semana la delegada sobre esta infraestructura, pendiente de prolongar desde hace décadas, después de la reunión que mantuvo con la Federación de Asociaciones de Vecinos tras la cual apuntó que el soterramiento de las vías del Marítimo es una obra de mejora urbana que corresponde financiar a la ciudad. Bernabé también recordó que el Gobierno ya está aportando la mitad de la inversión al soterramiento de las vías del tren del Parc Central (canal de acceso) y financiará los mil millones del túnel pasante.

Catalá ha reclamado a Bernabé "que defienda una infraestructura que es necesaria para su ciudad" como es la prolongación del túnel de Serrería, que "supone apenas 200 millones de euros", y "deje de brujulear sobre lo que yo he dicho". La alcaldesa ha aclarado que el ayuntamiento está dispuesto a adelantar diez millones para que empiecen los estudios y proyectos "para que vayan rápido". El ayuntamiento, ha insistido, "está dispuesto" también a financiar parte de la obra, pero primero debemos reunirnos. Catalá ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado la alcaldesa se comprometió a retomar el proyecto pero seguimos esperando desde hace meses que se fije fecha para la reunión con la secretaria general de Transportes. "No voy a parar porque mi ciudad no merece una cicatriz ferroviaria", ha dicho.

"La delegada no sabe cómo salir de este tema. Yo no digo que pongo diez millones y ya está, yo adelanto y luego estamos dispuestos a confinanciar", ha comentado la alcaldesa, que ha pedido a la delegada "que vea lo que se están haciendo en otras ciudad". El soterremiento de las vías del Marítimo, que permitirá coser los barrios de Penyaroja, con el Grao y Natzaret y el frente marítimo, "es necesaria para la ciudad" y "merece que la delega del Gobierno la defienda". "O está o no está", ha apostillado.

"Yo lo que he defendido siempre es la igualdad de trato para Valencia que con otras ciudades como Bilbao o en Cataluña donde Adif ha firmado acuerdos con el ayuntamiento y la Generalitat donde está financiando soterramientos con reparto de cargas. Yo no digo que pongo solo diez millones, Valencia adelanta esa cantidad pero luego está dispuesto a cofinanciar".

El ministerio da largas

La alcaldesa reclama al Gobierno un convenio de financiación análogo al del soterramiento del Parc Central, donde el ministerio paga el 50% de la obra y la Generalitat y el ayuntamiento el otro 50% a partes iguales. El ministerio no parece dispuesto a asumir el mismo reparto de cargas porque aduce que prolongar el túnel de Serrería no es necesario para el buen funcionamiento del tráfico ferroviario y menos aún cuando se construya el túnel pasante, pero tampoco fija fecha para reunirse con el ayuntamiento de València para fijar nuevas condiciones de pago.