Catalá ofrece al Gobierno adelantar diez millones de euros para desbloquear el túnel de Serrería

El soterramiento de las vías del tren que atraviesan el PAI del Grao, cuya gestión urbanística acaba de pasar a manos de los promotores privados para agilizar el desarrollo, no avanza. La prolongación del denominado túnel ferroviario de Serrería es clave para dar impulso y atractivo a los nuevos barrios del marítimo que quedarían así conectados con la avenida de Francia, el barrio de Penyaroja, y la Alameda. El Ayuntamiento de València, con la popular Mª José Catalá al frente, parece decidido a conseguir un acuerdo para ejecutar dicha infraestructura con el Ministerio de Transportes, actualmente con Óscar Puente al frente, que hasta ahora se le ha resistido a las anteriores corporaciones.

La alcaldesa remitió el 16 de enero una carta en la que pedía al nuevo ministro un encuentro para abordar la construcción del túnel de Serrería, una obra “largamente reinvidicada por la ciudad y que requiere el concurso de todas las administraciones”. Catalá comunicaba al ministro que el ayuntamiento “está en disposición de financiar la parte que se acuerde del coste de la obra en términos análogos a los del canal de acceso de la ciudad, actualmente en ejecución”. El ayuntamiento está dispuesto incluso a adelantar una suma importante, diez millones de euros, en concreto, para iniciar los estudios y proyectos. Así lo ha ofrecido formalmente el equipo de Catalá al del ministro Puente a través de varios correos electrónicos a los que ha tenido acceso este diario. Sin embargo el ministerio no responde.

El problema parece estar en la letra del convenio que pretende el ayuntamiento que se refiere a un “convenio análogo al del canal de acceso”, donde el Gobierno paga la mitad de la obra. El Gobierno espera un compromiso económico mayor de las administraciones valencianas y una propuesta concreta, apuntan fuentes ministeriales.

La complicada y cara construcción en los años 90 del túnel ferroviario que atraviesa el frente marítimo quedó incompleta aunque la infraestructura se dejó preparada con vistas a una prolongación que más de tres décadas después no se ve próxima. Se trata de dos kilómetros de túnel, en la opción más larga, pero el coste de la infraestructura es elevado y el Ministerio de Transportes no está dispuesto a asumir el grueso de la financiación como ha hecho con el canal de acceso ferroviario del Parc Central, donde costea el 50% de la obra (con un presupuesto superior a los 500 millones de euros) y el resto se lo reparten al 25% Generalitat y ayuntamiento. Fuentes del ministerio dejan claro a este diario que "el túnel de Serrería no es el canal de acceso” porque "funcionalmente" no es necesario para el tráfico ferroviario. “Es una operación de mejora urbanística”, recalcan.

Catalá recordaba en su misiva de enero que el actual concejal de Patrimonio y Grandes Proyectos, José Marí Olano, y el anterior director general de planificación mantuvieron varias reuniones técnicas para avanzar en el “Estudio Informativo para la prolongación sur del túnel de Serrería”. Una infraestructura que en la etapa de la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se incluyó entre las obras planificadas del ministerio.

Las reuniones técnicas de Olano en la Dirección General de Planificación se cortaron cuando se produjo el relevo ministerial y hasta la fecha. El concejal de Grandes Proyectos ha remitido, tras la carta de enero de Catalá, dos correos electrónicos, el primero el 10 de abril y el segundo el 30 del mismo mes, solicitando, por indicación del propio Óscar Puente a la alcaldesa en marzo pasado cuando coincidieron en la tradicional celebración por Fallas de las paellas del puerto, una reunion a la nueva secretaria general de Transportes, Marta Serrano Balbuena, para “culminar el estudio informativo del túnel de Serrería cuanto antes, iniciar la redacción del proyecto sobre la base de la alternativa 3 y determinar los términos de la cofinanciación entre el Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia”. “Tomamos nota de su petición y la atenderemos lo antes posible”, ha sido de momento la única respuesta a los correos de Olano del departamento Marta Serrano. Se da la circunstancia de que la negociación está ahora en manos de quien fue gerente de la EMT entre 2020 y 2023 con el gobierno del Rialto. Marta Serrano fue, de hecho la primera mujer en presidir la empresa de autobuses valenciana.

Las tres alternativas

En las reuniones técnicas que mantuvo Olano con el anterior equipo del Ministerio de Transportes se analizaron tres alternativas para el túnel. La alcaldesa defiende la más larga, y cara de todas, cuyo coste se estima ya en 200 millones de euros.

En 2015 el Ministerio de Fomento ya encargó un primer estudio de alternativas (se encargó otro en 2019) para la prolongación del túnel ferroviario de Serrería. La primera de las alternativas costaba nueve millones de euros y suponía renunciar al soterramiento y construir dos grandes pasarelas que cruzarían por encima de las vías desde la avenida de Francia y la Alameda, opción rechaza de plano por el ayuntamiento.

La segunda alternativa, de 78 millones de euros, contemplaba soterrar las vías desde la avenida de Francia hasta la avenida de las Moreras, con un túnel que pasaría por debajo del viejo cauce del río y saldría en la huerta de Rovella.

La tercera alternativa, la más cara, con un coste por entonces de 128 millones de euros, contemplaba el soterramiento desde la avenida de Francia hasta la autopista de El Saler (CV-500), saliendo en este punto en superficie.

