Recorrer el mundo en caravana, autocaravana o furgoneta camper es el sueño de cualquier aventurero: detenerse donde el cuerpo lo pida, admirar paisajes impresionantes sin casi salir de casa y ahorrar a la hora de disfrutar de unas largas y maravillosas vacaciones en medio de la naturaleza o en las calles de una gran ciudad, es un objetivo que muchos persiguen y que no todos alcanzan.

Cierto es que cada vez más hay más autocaravanas y furgonetas camper en las calles, sobre todo en España, donde hasta hace unos años esta forma de viajar no era la más popular, a diferencia de lo que ocurre en buena parte de Europa. Sin embargo, desde hace unos años, la libertad que ofrecen las autocaravanas, y más recientemente las furgonetas camper, y el resto de ventajas de este tipo de turismo han llevado a que estos vehículos vivan un período de expansión inigualable.

No es raro ver, sobre todo en los meses de verano, numerosas autocaravanas, caravanas y camper en las carreteras españolas con familias a bordo en busca de unas vacaciones únicas para recordar toda la vida. Y, si de libertad hay que hablar, lo mejor obviamente (y lo más de moda, precisamente por ello) son las autocaravanas y las furgonetas camper, ya que permiten pernoctar fuera de un camping, mientras que en el caso de las caravanas hay que aparcar el vehículo dentro de uno de estos recintos para pasar la noche.

Sin embargo, esa misma libertad puede implicar también una sanción debido a que no todo el mundo sabe dónde está permitido dormir y cómo, y dónde no cuando se viaja en autocaravana o camper. Y las multas que prevé la Dirección General de Tráfico (DGT) no son pequeñas.

Diferencias entre pernoctar y acampar

Lo primero de todo es matizar cuál es la diferencia entre pernoctar con la autocaravana o la furgoneta camper y acampar. Son cosas diferentes. A la hora de pernoctar (pasar la noche), la autocaravana o la camper brindan la posibilidad de dormir casi en cualquier sitio aunque hay que vigilar algunas cuestiones.

Aparcar uno de estos vehículos es como estacionar cualquier otro. Si está detenido en un lugar apropiado, sin ocupar más espacio del delimitado y sin molestar al paso de personas o al tráfico, no habrá mayor problema. Allí se podrá pasar la noche sin molestias y sin temor a arriesgarse a recibir una sanción.

Sin embargo, si acampas, la cosa cambia. Y por acampar se entiende, independientemente de pasar allí la noche o no, el habilitar un espacio concreto para realizar tareas cotidianas como preparar la comida, sentarse al fresco o hacer una barbacoa, por ejemplo.

Así, el hecho de sacar sillas o mesas al exterior de la autocaravana o camper, extender un toldo o incluso extraer la basura (y sobre todo tirarla al suelo) fuera del vehículo puede considerarse acampar y puedes recibir una buena multa si lo haces en lugares no habilitados para este fin.

Multas de hasta 6.000 euros

Las multas de la DGT en caso de acampar con autocaravanas y furgonetas camper en lugares en los que no está permitido pueden subir hasta los 6.000 euros, aunque esta cantidad variará en función de la cantidad de elementos que se hayan sacado fuera del vehículo. No es lo mismo sacar sólo una silla que montar todo un chiringuito en el exterior de la autocaravana y en plena calle. Asimismo, también influye si se ha hecho fuego o se ha utilizado una barbacoa.

Otro aspecto sancionable es la ausencia de respeto a playas y/o parques naturales en caso de que se hayan elegido estos espacios para acampar. Si es así, las sanciones serán de 40 euros por cada metro cuadrado que se haya ocupado de manera ilegal.

Además, también hay que añadir multas de entre 50 y 150 euros por circular y/o aparcar de manera incorrecta en playas o parques naturales. En estos últimos, las sanciones pueden llegar hasta los 5.000 euros por la indebida utilización de sus espacios, así que: mucho ojo.