Poco a poco, los productos ecológicos van haciéndose un hueco más grande en la cesta de la compra de muchos valencianos. Estos artículos son respetuosos con el medio ambiente, han sido cultivados o producidos de manera natural y no contienen fertilizantes ni organismos genéticamente modificados. Al ser más saludables y no contener aditivos químicos ni pesticidas, los productos ecológicos no solo tiene más valores nutricionales, sino que conservan todo su sabor original y están mucho más sabrosos.

Estos son los diez productos ecológicos que prefieren los valencianos y alguna que otra idea de receta para disfrutar de ellos. 1. Puerros Las frutas frescas y las verduras son el alimento ecológico por antonomasia y año tras año aumenta el consumo ecológico de estos saludables productos. Los puerros, por ejemplo, tienen bajo contenido calórico, ayudan a reducir el colesterol y refuerzan el sistema inmunológico. ¿Sabes cómo preparar una deliciosa crema de puerros para dos personas? Ingredientes 2 puerros 1 patata grande 1 zanahoria grande 1/2 cebolleta 1 diente de ajo 2 cucharadas de aceite de oliva Elaboración Picar todos los ingredientes al mismo tamaño para que la cocción sea la misma. El puerro, a rodajas; la patata, pelada y cortada en cuadrados de un dedo de grosor; la zanahoria, pelada y en rodajas, y la media cebolleta fresca picada en cuadrados grandes. Pochar todo junto en una olla con un chorrito de aceite y ajo. Dejar que coja color y añadir un vaso de agua y sal. Cuando esté todo bien pochado, triturar con ayuda una batidora hasta que quede una crema bien fina y sin grumos. 2. Judías azuki Lentejas con tofú, mijo con garbanzos… Las legumbres son una apuesta segura en la dieta mediterránea. Y dentro de ellas, las judías azuki están cogiendo cada vez más fama gracias a sus grandes beneficios y su particular sabor. Te decimos cómo preparar un estofado de azuki con calabaza y alga arame. Ingredientes 300 gr. de alubias azuki remojadas 8 horas. Un trozo de alga kombu. Una taza de calabaza cortada y una cebolla cortada a 1⁄2 lunas. Una cucharada de alga Árame. Salsa de soja. Elaboración Poner en una olla exprés aceite de oliva virgen extra, calentar y añadir la cebolla y una pizca de sal. Pochar y añadir la calabaza. Añadir las alubias azuki, el alga kombu, las árame y añadir suficiente agua fría para su cocción. Cuando comience a hervir, tapar la olla y dejarlo a fuego suave 50 minutos. Al destapar, añadir la salsa de soja y un poco de sal. 3. Arroz integral Los cereales forman parte fundamental de la alimentación de millones de personas en todo el mundo. Ya sea maíz, trigo, mijo, cebada, avena o quinoa, probablemente sea el arroz el producto estrella de la lista. Y si es integral, mejor, que nutre el sistema nervioso y garantiza una buena digestión. Un básico que sin embargo nunca falla y cuya versatilidad permite combinarlo de muchas formas. Por ejemplo, un arroz integral con piña y coco. Ingredientes 1 taza de arroz integral 50 g de almendras fileteadas 1 cucharada de aceite de coco 2 tazas de agua caliente 1 pizca de sal 5 rebanadas de piña en cuadros 1/2 coco fresco, partido y fileteado Elaboración Enjuagar el arroz y dejarlo en remojo durante 30 minutos. Saltear las almendras en una sartén hasta que se doren. Escurrir el arroz y colocarlo en una sartén con el aceite de coco hasta que se dore ligeramente. Añadir el agua y, cuando empiece a hervir, agregar sal. Tapar la cacerola y reducir el fuego. Continuar hasta que el agua se consuma. Agregar la piña, el coco y las almendras y servir el arroz en tazones. 4. Nueces Los frutos secos son alimentos muy energéticos, ricos en proteínas, grasas y oligoelementos. Las nueces, por ejemplo, tienen muchas propiedades nutricionales. Son antiinflamatorias y ricas en vitaminas E, mejoran el sistema nervioso, ¡y además son afrodisíacas! Las nueces combinan a la perfección en ensaladas, aperitivos o riquísimos platos de pasta como los gnocchis veganos con nueces. Ingredientes Gnocchis 50 gramos de albahaca fresca 4 cucharadas de piñones 1/2 vaso de nata vegetal 100 gramos de queso parmesano vegano rallado 25 gramos de queso rallado vegano 2 puñados de nueces peladas Sal y pimienta Elaboración Poner en el fuego una olla a calentar. Cuando hierva, añadir los gnocchis y dejarlos en ebullición 10 minutos. Para preparar la salsa, añadir la nata vegetal y los 200 gramos de queso parmesano rallado en un cazo. Remover hasta que esté bien disuelto el queso. A continuación, incorporar los piñones, la albahaca fresca y un puñadito de pimienta y de sal. Cuando los gnocchis estén listos, incorporarlos al cazo donde se ha preparado la salsa e integrarlos bien. Servir con el queso vegano rallado por encima y las nueces al gusto. 5. Huevos Otro de los alimentos que nunca falla en cualquier dieta que se precie, los huevos, que aportan al organismo gran cantidad de nutrientes. Frito, con verdura, revuelto o cocido, al desayuno o incluso en los postres. Lo tomes como lo tomes, la versatilidad del huevo es infinita. Para que un huevo sea 100% ecológico es necesario que las gallinas hayan sido criadas en libertad y alimentadas con pienso ecológico. Además, su codificación debe empezar por el número 0. 6. Paté de remolacha y kale Los patés de verduras ecológicas son uno de los manjares preferidos de los amantes de la comida natural. Ya sean de berenjenas, de alcachofa, de pimientos o de remolacha y kale, en la elaboración de todos los patés de Horta de Santa Clara intervienen personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad. 7. Hamburguesa de ternera con setas Shiitake La hamburguesa hace ya mucho tiempo que dejó de ser sinónimo de comida rápida grasienta. Ya sean de ternera con setas shiitake, de pollo al curry o de cordero, las hamburguesas naturales provienen de ganadería ecológica y no contienen gluten ni lactosa. ¡Y se disfrutan mucho mejor con el pan de hamburguesa Artespiga elaborado de forma tradicional al horno de leña! 8. Mermelada de mango con pudding de chía La tarta de zanahorias vegana o las mermeladas de naranja y jengibre, de arándanos o de frutos rojos demuestran que se puede degustar deliciosos postres de forma saludable. El otoño es el mejor momento para disfrutar del mango, solo como pieza de fruta o, mejor aún, en mermelada combinada con pudding de chía. Ingredientes Mermelada de mango 1 kilogramo de mango (sin hueso) 3 cucharadas de postre de jugo de limón 1 cucharadita de agar-agar 1 vaso de agua Pudding de chía 1/2 vaso de bebida vegetal 2 cucharadas soperas de semillas de chía Elaboración Mermelada de mango Pelar los mangos, retirar los huesos y cortar en cubos. Colocar los cubos en un vaso batidor y triturar hasta romper las fibras del mismo. Añadir el puré en una olla e incorporar el agua, el jugo de limón y el agar-agar. Remover hasta que se caliente con el resto de los ingredientes y adquiera una textura de mermelada. Tardará de 20-30 minutos. Guardar la mermelada en un tarro de cristal y conservar en un lugar frío y seco. Pudding de chía Llenar medio vaso con bebida vegetal y añadir las 2 cucharadas soperas de semillas de chía. Dejar reposar en la nevera durante 20 minutos hasta que se forme una especie de pudding. En el mismo vaso donde está el pudding, añadir la mermelada de mango y remover para mezclar ambas partes. 9. Crema facial de moringa y serum de Argán de la marca Senzia Además de una correcta alimentación y un estilo de vida saludable, la piel agradece el cuidado facial y corporal sin tóxicos ni petroquímicos. La cosmética ecológica respeta el equilibrio natural de la piel y la mayor parte de sus ingredientes son nutrientes imprescindibles para una correcta regeneración celular. Senzia es una línea de productos de cosmética natural creada solo con ingredientes que respetan las técnicas de la agricultura ecológica. Certificada con los sellos de calidad NATRUE y ECO-CONTROL, los productos de la marca no están testados en animales y no contienen fragancias sintéticas ni ingredientes modificados genéticamente derivados del petróleo. Además, siguen los principios del comercio justo. 10. Productos de higiene personal Como los pañales ecológicos, el desodorante solidario Viridis que no contiene químicos y reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama o el gel de baño de rosa mosqueta y caléndula de Mon. La rosa mosqueta es un importante regenerador de la piel, que contiene antioxidantes y vitaminas y atenúa las arrugas. Los valencianos pueden adquirir todos estos productos y muchos más en alguno de los cinco establecimientos que Ecorganic tiene en la provincia. Esta cadena de supermercados ecológicos defiende el consumo responsable y un modelo de alimentación sostenible. Con una amplia variedad de artículos y más de 550 referencias de marca propia a precios accesibles y muy competitivos, Ecorganic busca acercar los productos ecológicos a todos los hogares. Comprometidos con el medio ambiente, para esta cadena de supermercados no solo importan los productos que vendan sino también la forma de hacerlo. En sus establecimientos, existe la posibilidad de comprar a granel y reducir así el consumo de envases. Sus bolsas de fruta y verdura son biodegradables y los tickets no llevan bisfenol. Te puede interesar: Comunitat Valenciana Los seis tipos de clientes valencianos que van a salvar el planeta La aplicación del Club Ecorganic ofrece ofertas exclusivas y cupones con descuentos en muchos de estos productos. Como regalo de bienvenida, todos los nuevos miembros reciben un cupón para sus compras en tienda y online. Por si esto fuera poco, este mes de noviembre Ecorganic celebra su 15º aniversario con ofertas de hasta el 70% en la 2º unidad y un sorteo de cupones de 60 euros de descuento entre sus clientes.