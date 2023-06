El ansiado verano ha llegado por fin, y con él los días de playa, los baños en el mar y las pieles bronceadas por el Sol. Algo que también le gusta hacer a mucha gente es exfoliarse la piel con la arena, y esto puede resultar muy beneficioso para renovar las capas de la piel y dejarla súper suave. No obstante, hay que tener varias cosas en cuenta antes de hacerlo:

1. Exfoliación suave: La arena de la playa puede actuar como un exfoliante natural, ayudando a eliminar las células muertas de la piel y dejándola más suave y radiante. Sin embargo, es importante tener cuidado y no frotar demasiado fuerte para evitar irritaciones o abrasiones en la piel.

2. Higiene: La arena de la playa puede contener bacterias, microorganismos y posibles contaminantes, por lo que es importante asegurarse de que la arena esté limpia antes de usarla para la exfoliación. Siempre es recomendable enjuagarla bien antes de aplicarla en la piel.

3. Sensibilidad de la piel: Algunas personas pueden tener una piel más sensible o propensa a irritaciones. Si tienes la piel sensible, es posible que la exfoliación con arena de playa no sea adecuada para ti, ya que podría causar enrojecimiento, picazón o irritación. En ese caso, es mejor optar por métodos de exfoliación más suaves y adecuados para tu tipo de piel.

4. Protección solar: Si decides exfoliarte con arena de playa, es importante recordar proteger tu piel del sol antes y después del proceso. La exfoliación puede eliminar la capa superior de la piel, lo que la hace más vulnerable a los rayos UV. Aplica protector solar adecuado y evita la exposición solar directa después de la exfoliación.