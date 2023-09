Más conocido por místico y por su presunta relación con la zarina, Grigori Rasputín fue un místico ruso con gran influencia en los últimos días de la Dinastía Romanov, en Rusia, justo antes de la Revolución Rusa. Además de sus habilidades místicas, por las que muchos creyeron que era inmortal, Rasputín destacó como curandero y profeta de la época. Al igual que Nostradamus y el resto de videntes que a lo largo de la historia, Grigori también tuvo visiones aterradoras del futuro. Incluso predijo su propia muerte y la caída de los zares de Rusia y el declive posterior de la Unión Soviética.

Gregori Rasputín se ganó el favor de la familia Romanov cuando consiguió cortar la hemorragia del hijo pequeño del zar que padecía hemofilia. Gracias a sus dones de sanador, Rasputín accedió a una posición acomodada dentro de la familia imperial y pronto se ganó por igual el odio de nobles que veían con temor su capacidad de influencia sobre la zarina y sobre el zar.

Las visiones aterradoras de Rasputín

Paralelamente a su vida cortesana, Gregori, que vestía de negro y pretendía darse una apariencia de Jesucristo, aseguró tener visiones de un futuro aterrador. Destacó por tener dones de premonición y realizó decenas de profecías. La primera en cumplirse fue quizá la que menos hubiera deseado pues suponía el fin de los zares, su muerte y el estallido de la Revolución Rusa.

Pero más allá de esta cuestiones, Rasputín miró al futuro y predijo algunas de las circunstancias que precisamente más atemorizan ahora a los científicos. El místico ruso fue de los primeros en entrever que el desarrollo industrial y el avance de la humanidad tendrían un alto precio para el planeta.

Rasputín y el cambio climático

Gregori predijo el cambio climático mucho antes que comenzara a apreciarse. Habló de incendios, de sequía, de muerte, de desaparición de bosques y de enfermedad, precisamente el escenario que hoy en día plantean los científicos si la humanidad no toma cartas para frenar el cambio climático y la contaminación. «El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la Muerte. Y todos los hombres respirarán la Muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas.»

"Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas"

Un siglo después de su muerte, los científicos reproducen casi línea por línea esta profecía. Hace una semana, los principales científicos del mundo especializados en el clima han presentado las conclusiones de una estudio que que reúne casi una década de análisis de qué consecuencias tendrá la acumulación de gases efecto invernadero en el planeta. Coinciden en una rotunda advertencia final que clama para que el mundo tome acciones rápidas y drásticas: solo así se podrá escapar de las peores consecuencias del cambio climático.

"Actuemos ahora o será demasiado tarde", aseguran mientras advierten que de seguir adelante el planeta tendrá que sufrir Olas de calor, hambruna, pérdida de ecosistemas vitales, refugiados climáticos por las sequías e inundaciones, virulentos incendios, fenómenos meteorológicos extremos...