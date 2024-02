La ensaladilla rusa es un plato popular en muchos lugares y puede ser una opción deliciosa para tapear o como guarnición de alguna comida. Por eso, en un momento en el que los supermercados cada vez ofrecen más comida preparada o precocinada, siempre encontramos esta famosa tapa entre sus estanterías.

Sin embargo, el valor nutricional de la ensaladilla rusa no es bueno, ya que contiene muchas grasas debido a la gran cantidad de mayonesa con la que se prepara. Por otra parte, su valor protéico es bajo, ya que las pocas proteínas que tiene proceden únicamente del huevo y del atún.

En definitiva, para que una ensaladilla rusa sea lo más saludable posible, la mejor opción es prepararla en casa, utilizando menos mayonesa (o incluso optando por opciones bajas en grasas de esta salsa), así como añadiendo otros ingredientes como aceitunas, alcaparras o pimientos que le agregarán nutrientes adicionales.

Las mejores y las peores ensaladillas rusas de supermercado

No obstante, para cuando no tengas tiempo, comprar la ensaladilla rusa ya preparada no es una mala opción, siempre y cuando esto sea algo ocasional y no se tome como costumbre, En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios ha sentenciado cuáles son las mejores (y las peores) ensaladillas rusas que venden los diferentes supermercados.

La OCU ha seleccionado ensaladillas listas para consumir, productos que se han sometido un proceso de cocinado, para posteriormente ser envasadas y comercializadas refrigeradas, y para saber cuáles son las mejores y cuáles resultan menos recomendables han comparado diferentes aspectos. Entre estos se encuentran la información del etiquetado, la composición y, finalmente, la degustación.

#Alimentación Analizamos 8 ensaladillas: todos los productos tienen en común su elevado contenido en sal y grasas.

➡Se aprecian además grandes diferencias en las valoraciones de degustación. Descubre los mejores y peores resultados ⬇https://t.co/LhPeBjyM4X — OCU (@consumidores) 2 de febrero de 2024

Según el análisis, las peor ensaladilla rusa de supermercado sería la de Aldi con su 'Ensaladilla rusa gourmet', calificada con la OCU con 36 puntos (mala calidad). Después le seguirían las siguientes y en ese mismo orden: Lidl (45 puntos), Alcampo (53 puntos), El Corte Inglés (53 puntos), Eroski (58 puntos) y Carrefour (62 puntos).

En el otro lado de la tabla, y calificada por la OCU como la mejor ensaladilla rusa de supermercado se encuentra la que ofrece Mercadona. Además, la organización también considera que es una compra maestra, ya que se vende por 7,50 euros el kilo y es de buena calidad (72 puntos).

Cómo comprar y conservar la ensaladilla rusa

Después de este anáisis, la OCU también ha lanzado una serie de recomendaciones que deben tener en cuenta los consumidores a la hora de comprar y consumir las ensaladillas rusas que venden en los supermercados.

Estos consejos son comprar los envases que estén en buenas condiciones, y respeten siempre la cadena del frío, fijarse en la fecha de caducidad y, por último, recordad que una vez abiertas deben refigerarse inmediatamente y consumir en un plazo máximo de dos días.