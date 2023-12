Aquellas personas que lucen una melena larga saben la importancia que tiene escoger un buen acondicionador. Existen multidud de marcas, y todas prometen que sus productos aportan infinitud de beneficios para el pelo. Para evitar a los clientes la faena de compararlos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con los mejores acondicionadores.

Cada cual tiene un tipo de cabello, y por este motivo las numerosas marcas ofrecen una gran variedad de productos según las necesidades. La OCU ha fijado una serie de tips para que los clientes puedan reconocer y comprar los acondicionadores que mejor se adaptan a su tipo de pelo y, además, con un precio económico y competitivo.

¿Necesito utilizar acondicionador?

Según explica la organización, nuestro cabello cuenta con un acondicionador "natural, la película protectora que genera el sebo de nuestro cuero cabelludo". No obstante, para la mayoría de personas que tienen el pelo largo este no es suficiente, ya que no llega hasta las puntas del pelo.

A esto hay que sumarle otro factor, y es que el champú además de arrastrar la suciedad del cuerto cabelludo, lo hace con la grasa, y esto provoca una mayor sequedad en el cabello. Por otra parte, hay otros factores que también influyen en la aspereza del pelo como el sol, los baños en la piscina o el mar, el uso del secador y la plancha, así como utilizar tintes permanentes.

En definitiva, la OCU señala que el uso del acondicionador es necesario en el caso de que tu pelo "pase de los 10 o 20 centímetros", o si lo tienes "encrespado, te cuesta desenredarlo, tienes las puntas resecas y empiezan a estar abiertas".

Cómo aplicar correctamente el acondicionador

La OCU apunta a que escoger un buen acondicionador es muy importante, pero también saber cómo aplicarlo. De este modo, explica que "un exceso de producto o un aclarado deficiente pueden dejarte el pelo apelmazado".

También hace hincapié en que "no conviene aplicar el acondicionador en el cuero cabelludo ni en las raíces" porque hacerlo también implicará acabar con el pelo "apelmazado y graso, incluso inmediatamente después de lavarlo". El tip para las personas que tengan una larga melena es aplicar el producto desde la barbilla hasta las puntas.

Cómo elegir el mejor acondicionador

Lo primero a tener en cuenta es que no debemos confiar en las infinitas promesas de las etiquetas, y es que desde la organización de consumidores aseguran que los acondicionadores no pueden reparar el cabello: "Los acondicionadores pueden cuidar o mejorar el aspecto del cabello, pero el pelo es una fibra sin vida, que no tiene capacidad de regeneración y no puede ser reparado por ningún producto cosmético"

En la misma línea, señalan que las "frases o palabras que se usan para destacar las supuestas bondades de cada producto en muchas ocasiones no son más que ganchos pensados para incitarte a comprar".

En definitiva, la asociación explica que lo más importante a la hora de escoger un acondicionador es tener en cuenta tu tipo de pelo (melenas lisas, ondulazas, rizadas, encrespadas, pelos grasos, extremadamente secos...). En función de las necesidades de tu cabello deberás escoger un producto u otro.

Los dos mejores acondicionadores, según la OCU

Después de llevar a cabo un análisis de los acondicionadores de marcas líderes, la OCU ha concluído cuáles son los mejores acondicionadores. Para ello deben cumplir una "buena o incluso muy buena eficacia a la hora de facilitar el peinado y mejorar su aspecto".

Evidentemente, el precio ha sido uno de los aspectos que también se ha tenido en cuenta en la valoración, por lo que los dos acondicionadores escogidos tienen un precio económico: