La estafa en Vinted que todos temen

Las plataformas de venta de ropa y objetos de segunda mano han experimentado un auge significativo en los √ļltimos a√Īos, impulsado por varios factores, como la preocupaci√≥n por el medio ambiente, la b√ļsqueda de productos √ļnicos y la creciente popularidad del consumo consciente.

Estas plataformas, que en Espa√Īa est√°n representadas mayoritariamente por Vinted y Wallapop, entre otras, ofrecen un mercado en l√≠nea donde los usuarios pueden comprar y vender una amplia variedad de art√≠culos usados, desde ropa y accesorios, hasta muebles, dispositivos electr√≥nicos y m√°s.

Denuncia una estafa en Vinted

Dichas plataformas se utilizan cada día por millones de personas que compran y venden productos, y especialmente ropa, no sólo de segunda mano, sino también sin estrenar o apenas con un par de puestas.

Con tal volumen de operaciones de compra-venta, no es de extra√Īar que uno de los principales temores de los usuarios de Vinted y Wallapop sea ser v√≠ctima de una estafa por parte de supuestos 'profesionales' del timo. De hecho, una de las primeras advertencias de estas plataformas de venta de ropa y objetos de segunda mano en cuanto se empieza a hacer uso de sus servicios es no facilitarle a nadie datos personales y mucho menos el tel√©fono.

Sin embargo, a√ļn as√≠ se producen estafas. Muestra de ello es lo que una internauta ha relatado en su perfil de X (antes Twitter), en lo que ha resultado ser una nefasta experiencia en Vinted. Tanto es as√≠ que la usuaria dice haber sido enga√Īada no s√≥lo por la compradora de la prenda que ella vend√≠a a trav√©s de esta app, sino tambi√©n por la propia empresa, que "se ha lavado las manos" en este asunto.

La víctima de esta presunta estafa en Vinted es Trixxie_toxxic y, después de haber contado su experiencia, muchos han sido los que han confirmado sus palabras y han asegurado haber sufrido también situaciones similares o encontrarse con personas que pretendían estafarlas.

Cómo ocurrió todo

Seg√ļn explica Trixxie_toxxic, la historia de su presunta estafa en Vinted comenz√≥ cuando puso a la venta un vestido por 110 euros.

Una usuaria la contact√≥ e intent√≥ que se lo rebajase a 66 euros, pero ella se neg√≥. Al cabo de mes y medio, lo compr√≥ sin regatear y Trixxie_toxxic se lo envi√≥ por una compa√Ī√≠a de transportes. Ella asegura que en esos momentos el vestido estaba en perfecto estado.

Su sorpresa llegó cuando la compradora, tras recibir el paquete, se quejó porque -decía- la prenda le había llegado rota. Para ello, aportó fotos en las que "no se ven claramente los agujeros", pero lo cierto es que Vinted resolvió a su favor la disputa que la compradora abrió entre ambas partes.

Al darle la raz√≥n, Vinted le reembols√≥ el dinero que hab√≠a pagado y que a√ļn no hab√≠a transferido a la vendedora, con lo que √©sta no recibi√≥ ni un euro. Pero lo peor es, seg√ļn cuenta la usuaria, que tampoco exigi√≥ a la compradora la devoluci√≥n de la prenda y, por lo tanto, ella se qued√≥ sin dinero y sin vestido. S√≥lo recibir√° una compensaci√≥n econ√≥mica por parte de la empresa transportista, ya que la compradora aleg√≥ que el paquete ten√≠a un agujero.

La compensación es de 10 euros y el precio al que la vendedora entregaba el vestido eran 110 euros. Su pérdida: 100 euros. Trixxie_toxxic se queja a Vinted pero la plataforma desecha su protesta y le indica que debe de ponerse en contacto con la compradora y exigirle que le devuelva el vestido.

"La tipa -cuenta la vendedora-, cómo no, me ha bloqueado para quedarse con la pasta y el vestido y no puedo hacer nada más que avisaros de que no vendáis en Vinted, ya que quedáis totalmente desprotegidos".

Tras contar su p√©sima experiencia, otros internautas han se√Īalado que "hay que andar con ojo con esa plataforma" porque no son extra√Īos casos como el suyo. De hecho, una usuaria asegura que ella estuvo a punto de pasar por lo mismo con una pala de p√°del nueva que el comprador present√≥ ante Vinted como usada. Se salv√≥, dice, porque grab√≥ en v√≠deo todo el proceso de env√≠o y as√≠ pudo demostrar que se trataba de una estafa.

El hilo sobre este presunto timo en Vinted no ha sido contestado por la plataforma. Vinted es muy popular en Europa como sitio online donde comprar y vender moda usada. En ella se puede vender ropa, zapatos, accesorios y cosméticos.