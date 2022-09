El baño es la parte más complicada de limpiar de tu casa. No en vano es el lugar que más agua, cal y suciedad acumula. Por eso es conveniente que tengas siempre en cuenta que la limpieza en esta zona tiene que ser exquisita. Y hay zonas en las que a veces no reparas. Los expertos en limpieza llaman a preocuparse por zonas del baño a las que no miras como el fondo de la taza del wáter. ¿Cómo limpiar esta zona? De una forma muy sencilla.

Pues existen varios remedios que puedes aplicar de una forma fácil y sencilla en tu día a día sin que te lleve demasiado esfuerzo. El más sencillo tiene que ver con el cloro. Y es que basta con que pongas varias pastillas de cloro y las dejes actuar. Y es que casi todos los trucos precisan cierto tiempo por lo que no dudes que lo mejor es llevarlos a cabo a última hora de la tarde para dejar que los productos actúen. Otra opción es echar en esa zona un vaso de bicarbonato y un litro de vinagre y dejarlo toda la noche actuando. Al día siguiente tiras de la cadena y vas a quedar sorprendido por el bueno olor y la sensación de limpio que se le queda al baño. Por encima de todo es una zona de la casa que hay que tener una higiene perfecta. ¿Crees que los azulejos de la ducha están limpios? Prueba con este limpiador y te darás cuenta de que no Si la suciedad se acumula demasiado puede que el tanque de agua que no está del todo limpia. En ese caso tienes que consultar con un experto fontanero que te pueda ayudar a mejorar esa parte del baño. Recuerda que todos los días puedes consultar en nuestra sección de Decoración los mejores trucos de limpieza. No se trata de que inviertas mucho tiempo ni dinero en limpiar tu casa. Para conseguir resultados óptimos sólo hay que saber cómo hacerlo. Basta con que consultes lo que recomiendan todos los expertos en limpieza. Son consejos que te pueden resultar útiles y que te permiten utilizar en no pocas ocasiones ingredientes y objetos que tienes por casa y que nunca pensaste que te fueran a ser útiles a la hora de limpiar tu casa. En este enlace, por ejemplo, te contamos cómo puedes dejar los suelos relucientes. En este otro tienes el renovado objeto que vas a poder utilizar para tener la mampara de la ducha como nueva. Esa es una de las zonas que más cal y por tanto más suciedad acumula.