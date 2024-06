Nueva genialidad de Lidl: la barbacoa que puedes usar en el balcón para hacer carne a la brasa con total seguridad y sin humos

La carne a la brasa es probablemente uno de los manjares m谩s exquisitos. Es incre铆ble c贸mo cambia el sabor al asar la carne en una sart茅n al fuego o en una parrilla sobre brasas de carb贸n o le帽a.

Sin embargo, no es nada f谩cil acceder a esta forma de cocinar si no es en espacios abiertos, as铆 que vivir en un piso y hacer carne a la brasa es, en la mayor铆a de los casos, una utop铆a. Hasta ahora. Y es que Lidl tiene la respuesta para todos aquellos que viven en pisos y no quieren renunciar a la delicia de un buen filete o unas verduras al carb贸n.

Una barbacoa con carb贸n en Lidl

Se trata de una barbacoa con carb贸n y ventilaci贸n activa que te permite disfrutar de una "brasa perfecta y con poco humo en s贸lo unos minutos". Podr谩s utilizarla en el balc贸n, en la galer铆a o incluso en la cocina porque la carcasa no se calienta excesivamente debido a que su estructura est谩 dise帽ada con un cuenco doble.

Esta barbacoa con carb贸n de Lidl tambi茅n es ideal no s贸lo para un piso, sino tambi茅n para las salidas al campo o la playa, ya que no genera peligro al funcionar sin fuego real. Todo lo contrario: va a pilas y, por tanto, es perfecta para utilizarla en aquellos lugares en los que no haya conexi贸n a la red el茅ctrica.

La barbacoa dispone de un ventilador regulable para controlar de manera sencilla la temperatura, mientras que la potencia de la alimentaci贸n del aire se puede regular con un simple bot贸n giratorio. De esta forma, es posible adaptar el aparato a diferentes temperaturas de cocci贸n o asado.

Su limpieza tambi茅n es muy f谩cil, puesto que tiene un cuenco recogegrasa extra铆ble, adem谩s de que la parrilla y el cuenco interior de acero inoxidable son extra铆bles y aptos para lavavajillas.

Adem谩s, la barbacoa con carb贸n de Lidl genera muy pocos humos y ofrece una "cocci贸n sana gracias al recipiente de carb贸n cerrado", ya que "la grasa no gotea en la brasa", tal y como se especifica en las caracter铆sticas que publicita la cadena alemana de supermercados.

Especificaciones de la barbacoa de Lidl

Las medidas de esta barbacoa, que funciona con cuatro pilas alcalinas (AA) de larga duraci贸n, son 34,6 x 24,5 cm, sin tapa. El peso de la parrilla completa es de 3,6 kilos y la bolsa con la que se vende para transportarla f谩cilmente pesa menos de medio kilo (345 gramos).

La barbacoa con carb贸n de Lidl est谩 pensada para usarla en peque帽os espacios o incluso en pisos o balcones. / Lidl

La carcasa exterior de la barbacoa con carb贸n de Lidl es de acero, mientras que la interior, la parrilla y el recipiente con el carb贸n son de acero inoxidable. La bolsa de transporte es de poli茅ster.

El 97% de los clientes que han comprado esta barbacoa de Lidl, cuyo precio es de 54,99 euros, le han dado cinco estrellas y consideran que es muy buen producto, tanto que recomiendan su compra o incluso es la segunda vez ya que la adquieren.