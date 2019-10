La galáctica y surrealista fiesta de cumpleaños de Paco León

Extravagante. Surrealista. Impresionante. Son algunos de los adjetivos que podían definir el 'dress code' de la fiesta de cumple años de Paco León, que para celebrar sus 45 aniversario ha convertido una conocida sala de la Gran Vía madrileña en una auténtica nave espacial, la cual viene sin duda de otro planeta.



Galáctica y muy divertida, así ha sido la fiesta de cumpleaños del conocido actor, acaparando los invitados todas las miradas al llegar al local con sus atrevidos looks en plateado o con llamativas formas geométricas y maquillajes dignos de una película de otra galaxia.





Y como no podía ser de otra manera, fueron muchísimos famosos los que no quisieron perderse la cita y la espectacular fiesta:También estuvo presentepero sí hubo alguien que sorprendió a todos a pesar de que no se disfrazó fue Pedro Almodóvar.