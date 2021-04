La cantante de ópera, Ainhoa Arteta va en silla de ruedas por una secuela de la covid. Así lo ha explicado la propia soprano vasca a través de su perfil en la red social de Facebook donde ha publicado un vídeo explicando las razones que le han llevado a manejarse en silla de ruedas.

En la grabación se ve a la artista en el aeropuerto de Las Palmas, después de una actuación en Arucas, mientras un trabajador del personal de tierra empuja la silla de la cantante. En ese momento ella misma explica que esto se debe a una secuela de la covid que pasó hace dos meses y que ahora le ha provocado un "edema, bueno se me han inflamado las venas dentro de las rótulas. El peligro está en que no debo andar mucho y tengo que reposar".

La soprano cuenta que como continúa trabajando, sale a actuar caminando pero que evita caminar todo lo posible y ese es el caso de "los paseos por el aeropuerto que son infinitos". Ella misma advierte de que "no es grave pero no es nada agradable, espero que no haya venido para quedarse y podamos quitar la inflamación y que sea una consecuencia más de este bicho" .

Arteta ha narrado que esta secuela llegó por sorpresa y que dos meses después de pasar la enfermedad, "de repente te quedas un día como me quedé yo, sin poder andar, pero bien, que no cunda el pánico", ha tranquilizado a sus seguidores.