Tres días después de que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín anunciasen, a través de un escueto comunicado, su decisión de "interrumpir su relación matrimonial" de mutuo acuerdo después de que el ex jugador de balonmano fuese 'pillado' en actitud cómplice y cariñosa con Ainhoa Armentia, empiezan a surgir las preguntas relacionadas a la incipiente relación que el vitoriano habría empezado con su compañera de trabajo.

¿Formalizará la pareja su noviazgo ahora que Urdangarin y la Infanta Cristina hayan roto su matrimonio? ¿Comenzarán a dejarse ver juntos intentando normalizar una historia de amor que ha conmocionado al país y ha sorprendido a sus respectivas familias?

Mientras algunos apuntan a que la relación de Iñaki y Ainhoa se habría iniciado el pasado verano e iría tan en serio que el ex duque de Palma le habría pedido incluso el divorcio a su mujer, otros aseguran que se trataba tan solo de un 'affaire' que no habría llegado a más en el caso de que no les hubiesen 'pillado', manteniendo que el vitoriano habría continuado como si nada su matrimonio con Doña Cristina.

Además, también se publicó que Urdangarin habría presentado a Ainhoa a uno de sus hijos, una información desmentida por Pablo Urdangarin que, tan amable como siempre, ha dejado claro que ni él ni sus hermanos conocen a la amiga de su padre pero que, de darse el caso, no tendría inconveniente en conocerla.

¿Se producirá pronto la presentación oficial de los hijos de la Infanta Cristina y Ainhoa Armentia? Una cuestión a la que por el momento ni Iñaki Urdangarin ni la analista contable están dispuestos a contestar, reaccionado esquivos y apurando el paso a su llegada al trabajo este jueves cuando le hemos preguntado por este encuentro que tanta expectación ha levantado.