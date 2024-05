Laura Escanes comparte todos sus retoques y operaciones: "Me he hecho cositas"

Laura Escanes se dio a conocer cuando comenzó su relación con su expareja y padre de su hija Roma, cuando apenas tenía 19 años. En ese momento la joven ya trabajaba como modelo, pero con los años ha ido creciendo profesionalmente convirtiéndose en una de las influencers con más seguidores en Instagram de nuestro país, rozando los dos millones.

La catalana, además, a sus 28 años también es escritora, presentadora, y tiene su propio podcast: Entre el cielo y las nubes. Lo que no hay duda es que es una persona tremendamente expuesta en redes sociales, algo que le hace cuidar especialmente su imagen física. Para ello ha recurrido a la medicina y cirugía estética, algo que no ha ocultado.

Laura Escanes no esconde sus retoques y operaciones

La creadora de contenido, a diferencia de otras famosas siempre ha compartido con sus followers todos los retoques y operaciones estéticas a las que se ha sometido: "Me he hecho cositas", reconoce. El primer retoque al que se sometió fue al aumento de labios gracias al ácido hialurónico. De hecho, se inyectó este líquido en los labios antes incluso de conocer a Risto Mejide.

Con esta técnica se consiguen unos labios más carnosos y dura entre seis y doce meses, pero Escanes explica que no volvió a acudir al ácido hialurónico para esta finalidad, por lo que actualmente luciría sus labios naturales. No obstante, sí que lo utiliza a día de hoy para lucir unos pómulos más marcados y unas ojeras menos oscuras: "Tengo la ojera muy marcada y muy profunda, oscura. Entonces, para esa profundidad si le aportas relleno de ácido hialurónico es como que se alisa todo y ya no se marca tanto la ojera. Para mí fue lo mejor, aunque es carísimo", lamenta.

Laura Escanes comparte las operaciones estéticas a las que se ha sometido. / Instagram

Por otra parte, la influencer ha recurrido a la toxina butolínica, más conocida como bótox en el tercio superior del rostro, para reducir las arrugas a la hora de fruncir el ceño o levantar las cejas. De hecho, puso a prueba este retoque junto a Broncano durante su última visita a La Resistencia. Finalmente, solo se ha sometido a una operación estética, y es que la joven de 28 años se operó el pecho ya hace años, después de dar a luz a su hija, Roma.

"Mucho no tengo que esconder"

"Cuando me he operado el pecho, os lo he dicho. Cuando me he puesto bótox, os lo he dicho. Cuando me separé, os lo dije. Cuando me enamoré, lo visteis también, incluso cuando me operé de hemorroides, lo he dicho también. Mucho no tengo que esconder. Si me hubiera puesto más labios o me hubiera operado la nariz, ¿no crees que también os lo habría dicho?", comentaba recientemente en el podcast de Nil Ojeda.