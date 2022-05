Emoción y música a raudales en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' celebrado este miércoles en la Cartuja Center de Sevilla.

Día especial y muy importante para Rocío Carrasco que, después del éxito del concierto homenaje a su madre que organizó en Madrid con motivo del día Internacional de la Mujer, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', ha cumplido un sueño al llevar este espectáculo a Sevilla, que Rocío Jurado siempre consideró "su casa".

Así, después de semanas volcada completamente en la organización del concierto, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' se ha celebrado en el Cartuja Center de la ciudad hispalense con un cartel de lujo formado por algunas de las artistas más importantes de nuestro país; Marta Sánchez, Rosa López, Pasión Vega, Lorena Gómez, María Toledo o Anabel Dueñas, entre otras, que interpretaron los temas más conocidos de la inolvidable chipionera, consiguiendo emocionar a un público que llenó el recinto y vibró con cada una de las canciones.

Como maestra de ceremonias, una Rocío Carrasco radiante - y guapísima con un conjunto multicolor de rayas - que recibió el cariño y el apoyo de los sevillanos, que no dudaron en aplaudirle y corear su nombre cuando dio el pistoletazo de salida al espectáculo. 'Rocío, Rocío, Rocío' cantaban mientras ella, emocionadísima, confesaba lo especial que era esta noche para ella y lo segura que estaba de que su madre estaría muy orgullosa de ella en estos momentos.

"Buenas noches Sevilla, a ver yo poco puedo decir. Primero quiero daros las gracias, sé que no habéis venido solo de Sevilla, habéis venido de Chipiona, Barcelona, Madrid* de un montón de sitios" comenzaba, ganándose el primer aplauso del público y agradeciendo a la Junta de Andalucía su contribución en la organización del evento: "Muchas gracias por encargaros y darnos la oportunidad de ofrecer un poquito de ella".

"Muchísimas gracias, para mí es una noche muy emotiva. Para mí venir a Sevilla es venir a su casa, me trae muchos recuerdos, no quiero empezar a llorar ya porque si no, no voy a parar, sé que ella estaría orgullosa" continuaba, visiblemente emocionada y conteniendo las lágrimas a duras penas, para acabar agradeciendo "de corazón" a la gente su cariño: "Muchas gracias. Espero que disfrutéis, son 16 artistas como la copa de un pino, cada una de ellas ha puesto su sello en una canción de mmi madre, lo han hecho con todo el respeto y todo el amor del mundo y lo han hecho por vosotros. Os doy las gracias y las buenas noches".