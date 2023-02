La mujer de Dani Alves, la modelo canaria Joana Sanz, pasa por uno de los peores momentos de su vida. Desde que su esposo, el exfutbolista del FC Barcelona, fuese detenido el pasado 20 de enero y posteriormente encarcelado en la prisión de Brians 2, donde permanece preso acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de la Ciudad Condal, Joana Sanz vive una tragedia tras otra.

La modelo, de 29 años, ha visitado recientemente a Dani Alves en la cárcel y, al salir, aseguró a los medios de comunicación allí congregados que no tenía ninguna intención de pedir el divorcio, al tiempo que desmintió que su esposo se hubiese negado a tener un vis a vis con ella.

Los rumores sobre la posible ruptura de la pareja surgieron después del encarcelamiento de Dani Alves, ya que aunque en un primer momento Joana Sanz mostró su apoyo incondicional al futbolista brasileño, a los pocos días comenzó a borrar las fotos de sus perfiles en redes sociales en las que él aparecía.

La mujer de Dani Alves se derrumba

La detención y posterior encarcelamiento de Dani Alves fue el mazazo que acabó por derrumbar a Joana Sanz, que ya antes de que todo esto ocurriese atravesaba uno de los instantes más difíciles de su existencia. Y es que, apenas cuatro días antes de que el futbolista fuese arrestado acusado de violación, Joana Sanz había perdido a su madre.

Su corazón estaba hecho pedazos al haberse quedado sin uno de los pilares de su vida y, de repente, su marido es detenido y enviado a prisión por algo tan grave como una agresión sexual. Inimaginable. Joana Sanz estaba sólo empezando a pasar el duelo por la pérdida de su madre y, cuando más necesitaba del apoyo de Dani Alves, éste desaparece también de su lado.

Tras unos días muy duros, la modelo canaria acabó rompiéndose en Instagram y dirigiendo unas conmovedoras palabras a su madre. "Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados, pero ese frío interno siempre me acompaña… Y, a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes?", escribió a su progenitora.

Así, la mujer de Dani Alves, con quien se casó en 2017, está teniendo que hacer frente sola a las que probablemente sean las peores semanas de su vida, con el foco mediático puesto sobre ella y con cada uno de sus pasos seguido al milímetro por cientos de miles de personas. Una auténtica pesadilla que aún se agranda más tras una nueva pérdida para Joana Sanz y Dani Alves.

La pareja, que convive con varios perros, se ha quedado sin uno de sus canes más queridos: Coco. El animal, que tenía 11 años y sufría la parálisis de sus dos patas traseras debido a una hernia discal, ha fallecido y ha dejado a la modelo aún más sola. "Adiós, querido amigo -se ha despedido ella en redes sociales-. Ahora serás otra estrella en el cielo, cuidándome junto a mamá".