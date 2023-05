Tamara Falcó iba a vestir un diseño de Sophie et Voilà el día de su boda. La influencer había firmado un contrato con la marca, pero la firma bilbaína ha decidido romperlo a tan solo dos meses de la ceremonia, dejando a la celebrity sin vestido.

La ruptura de este contrato ha sido comunicada por Sophie et Voilà a través de un comunicado que ha distribuido el bufete de abogados Llorente y Cuenca, en el que se explica que la marca ha tomado esta drástica decisión porque Tamara Falcó habría querido copiar detalles de otros diseñadores, algo a lo que se ha negado rotundamente la firma bilbaína.

La versión de Sophie et Voilà

El comunicado de Sophie et Voilà: Desde Sophie et Voilà queremos informar de que, lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la Sra. Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó. Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía. Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sra. Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma. En Sophie et Voilà nos esforzamos por brindar un servicio impecable y satisfacer las necesidades de nuestras clientas con la calidad, el cariño y la atención por los detalles. Por último, queremos agradecerle a la Sra. Falcó y a todo su equipo la confianza depositada en Sophie et Voilà durante estos intensos días y trasladarle nuestros mejores deseos para el día de su boda.

La versión de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha contado su versión de lo sucedido a la revista Hola, a la que ha asegurado que se ha enterado de la ruptura del contrato a través de los medios de comunicación: "No tenía idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento", ha explicado.

Además, la hija de Isabel Preysler ha negado rotundamente que haya querido copiar detalles de otros diseñadores, tratando de desmentir la razón por la cual Sophie et Voilà se habría negado a seguir con el proyecto: "Niego categóricamente que eso sea cierto. A ver… ¿Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda? Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión", ha defendido.

A este razonamiento ha añadido más información: "Una cosa es la copia y otra, el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron incluso en la escuela de Marangoni, donde estudié. Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", opina.

Finalmente, ha lamentado haberse quedado sin vestido a tan solo dos meses de la boda con Íñigo Onieva: "Tengo que empezar todo desde cero. Me da mucha pena porque lo que tenía que ser un momento superespecial e ilusionante de elegir el vestido y probarme se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso…, pero aún así no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí. Así que doy las gracias a Sophie et Voilà por todos su buenos deseos que me traslada en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido".