A Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se la echó de menos durante las fiestas de Chipiona en honor a la Virgen de Regla, patrona a la que su abuela, Rocío Jurado, tenía gran devoción.

La joven no apareció en el balcón de la casa de Rocío Jurado para ver la procesión de la imagen, que todos los años desfila por las calles de Chipiona en la primera quincena de septiembre. Y los días posteriores la cosa no fue a mejor porque Rocío Flores tampoco estaba en Málaga, donde reside, ni en Madrid, y sus redes sociales permanecieron inactivas durante horas. ¿Qué está pasando?

¿Dónde está Rocío Flores?

La ausencia de Rocío Flores de todas las celebraciones en Chipiona ha dado mucho que hablar, sobre todo entre los especialistas de la prensa del corazón.

Este 2023 ha sido el segundo año consecutivo que la hija de Rocío Carrasco no asiste a la procesión de la Virgen de Regla, una fecha marcada en rojo en el calendario de la familia Jurado Mohedano.

El año pasado, Rocío Flores no estuvo en el balcón de 'Mi abuela Rocío', la vivienda de Rocío Jurado en Chipiona debido a que tuvo que atender una serie de compromisos profesionales en la capital de España, así como asistir a una boda a la que estaba invitada.

Este año no era así, pero Rocío Flores tampoco estaba allí para ver el paso de la Virgen de Regla. ¿Por qué? Estaba desaparecida y apenas había rastro de ella. ¿Dónde estaba?

La propia Rocío Flores ha admitido hoy que estaba "desaparecida todo el fin de semana" porque ha asistido a un bootcamp en Gran Canaria, donde aún permanecía por la mañana. Rocío Flores "no tenía ni internet ni cobertura ni nada, así que no he subido nada" a redes sociales, ha dicho.

Rocío Flores se disponía a coger un avión hacia Málaga, donde reside. Una vez que estuviese allí, ha prometido que cuando estuviese "tranquila" empezaría "a compartir un montón de cosas del bootcamp", una experiencia que le ha encantado hasta el punto de calficarla como 'top' y afirmar que un bootcamp "hay que vivirlo".