Neymar ha vuelto a traicionar a su mujer cuando tan solo queda un mes para que sean padres. El pasado mes de julio salía a la luz que el jugador de fútbol fue infiel a su pareja, y en ese momento consideró que para redimirse lo mejor era disculpas públicamente. De hecho, subió una publicación a Instagram en la que aparecía junto a Bruna Biancardi, y acompañó la publicación con un texto en el que pedía perdón en reiteradas ocasiones.

La infidelidad saltó al foco mediático después de que varios medios de comunicació brasileños compartieran la información de que Neymar había estado el pasado 11 de junio en un lujoso apartamento con la bloguera Fernanda Campos. Tal y como adelantó Metropoles, las conversaciones entre ambos habrían comenzado durante el Mundial de Qatar, cuando Neymar y Biancardi estaban atravesando por una crisis de pareja.

La joven bloguera ha explicado que tan solo estuvieron juntos 40 minutos, pero que previamente habían tonteado de manera constante. Además, aseguró que se sentía decepcionada porque el brasileño le había ocultado en todo momento su relación con Biancardi.

Neymar, pillado con dos mujeres en un reservado

Ahora el futbolista ha vuelto a traicionar a su pareja, y es que se ha filtrado un vídeo en el que se puede observar a Neymar en actitud cariñosa con dos mujeres en el reservado de la fiesta Fresh. La cuenta de LeoDias lo ha publicado en Instagram, y la información no ha tardado en saltar a los titulares de los medios de corazón.

Según apuntó en su momento la revista Em Off, la pareja tendría una relación abierta, según la cual Neymar podría mantener relaciones sexuales con otras mujeres. No obstante, Bruna Biancardi le exigiría total discreción, algo que, claramente, no ha cumplido Neymar en niguna de las dos ocasiones.