El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, está retomando poco a poco su relación con los medios de comunicación tras padecer un ictus. Kiko Rivera ha mantenido una larga charla con el conocido youtuber Jordi Wild para su podcast, The Wild Project, y ha dado a conocer algunos detalles realmente escalofriantes sobre su relación con las drogas y su problemas económicos.

El sevillano fue tajante y reconoció estar vivo "de milagro". Y es que el hijo de la cantante explicó que durante años ha consumido drogas a diario. De hecho, explicó que cada noche podía llegar a consumir 10 gramos de cocaína. Durante la charla con Jordi Wild, el hijo de Isabel Pantoja reveló que tras hacer su primer bolo y cobrar 1.600 euros quedó "enganchado" a ese estilo de vida, llena de excesos, droga y gasto.

Fue tal el nivel de desorden de Kiko Rivera durante esta etapa de su vida, que Rivera hace hincapié en que esos hábitos lo llevaron a la ruina en apenas 4 años. Detalla que cuando empezó a cobrar por participar en bolos, entrevistas y paticipar en programas de televisión llevó a 'amasar' casi 8 millones de euros en el banco, que, sin embargo, gastó y dilapidó en apenas dos años. "Yo lo que hacía era salir de fiesta. La noche, la droga, mujeres... Me convertí en el Kiko Rivera fiestero, me conocía todo el mundo. No tenía problemas económicos, pero tenía problemas peores. El vicio en todo su máximo esplendor", se lamenta Kiko Rivera.

"De no tener nada me llegó muy fácil, y como llega fácil, se va fácil. La cabeza que yo tenía no era una cabeza preparada, a mí no me prepararon para eso; no tenía una cabeza para canalizar las cosas como las tenía que canalizar", confiesa el sevillano, "Un chaval con 18 años, 100.000 euros todas las semanas... La primera vez que me arruiné ya tenía ocho millones de euros ya guardados en el banco. Me los gasté en dos años o tres", revela.