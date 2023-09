El pasado junio de 2022 se filtró un vídeo en el que Santi Millán aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Ésta no era su esposa, Rosa Olucha, pero su pareja, lejos de tomarla con el presentador de televisión, le defendió a capa y espada.

Desde el primer momento Millán denunció haber sido la víctima de todo lo ocurrido: "Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", sentenció con contundencia después de que el vídeo tuviera una rápida difusión.

Santi Millán habla de nuevo sobre la filtración del vídeo sexual

Ahora el comunicador ha vuelto a hablar sobre lo sucedido hace quince meses y ha aportado nuevos detalles de la investigación en una entrevista para La Vanguardia. "Lo que más me dolía era la exposición, sobre todo de la otra persona y el entorno familiar", ha lamentado.

Santi Millán sufrió una oleada de críticas por el hecho de que en el víde apareciera manteniendo relaciones íntimas ocn una mujer que no es su esposa: "El problema es cuando entramos en los juicios de valor sin conocer la realidad, el por qué, el cuánto… No conoce nada y valoran desde su situación personal sin conocer cuál es la otra", ha expresado.

No obstante, el conductor de Got Talent, tras lo sucedido, ha demostrado que ha gestionado la situación bastante bien y, actualmente es capaz de tomarse con humor las múltiples bromas que se generaron en ese momento: "Había cosas que realmente encontraba muy ingeniosas y que me hacían mucha gracia. Al final es saludable poder hacer humor de todas las cosas", ha opinado.

A la espera del juicio para que los responsables sean condenados

En estos momentos Santi Millán y la otra protagonista del vídeo se encuentran a la espera de juicio en el que los culpables de la difusión de las imágenes serán condenados. Supuestamenre, el vídeo lo consiguieron después de hackear el teléfono móvil del presentador.

"Lo único bueno que puedo decir es que se consiguió identificar a los autores. Y están localizadas las personas que lo filtraron, sobre todo la persona que lo público en redes, pero ahora está el ejercicio de que Twitter conceda el permiso para identificarlo", ha celebrado.