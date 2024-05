¿Qué es un estado disociado? La defensa de Daniel Sancho sostiene que él estaba así cuando descuartizó a Edwin Arrieta

Un estado "disociado". Es la explicación que la defensa de Daniel Sancho aportará sobre el comportamiento del ciudadano español después de que, según su tesis, Edwin Arrieta muriera accidentalmente en el transcurso de una pelea. En su declaración ante el tribunal de Koh Samui (Tailandia), Sancho ya explicó que troceó el cuerpo de quien fuera su pareja porque "estaba en shock". Otros peritos propuestos por la defensa avalarán esa teoría en próximas sesiones. Se trata de Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón, criminólogos, y del psicólogo Pedro Mateo Fernández.

En pánico

Los tres están citados como testigos ante el tribunal y los tres insistirán en que, al comprobar que Arrieta había muerto, Sancho entró en "un estado disociativo". A partir de ese momento, según esta tesis, entró en pánico y comenzó a actuar casi mecánicamente. Decidió trocear el cuerpo y deshacerse de él. El tribunal deberá decidir si acepta esta versión o la de la fiscalía y la acusación particular, que defiende que Sancho planeó todo con frialdad, incluido el descuartizamiento de su víctima.

Atenuante

El estado o trastorno disociativo ha sido recogido como atenuante o eximente completa de algunos crímenes en varios casos españoles. Siempre tiene que originarse por un trauma o un suceso inesperado ante el que no se sabe reaccionar. En esas situaciones, un individuo puede "disociarse", lo que le permite separarse de la realidad y desconectar del miedo que siente.

Las psiquiatras Carmen Cortés Carrillo y Sandra Pérez Rodríguez realizaron uno de los escasos estudios sobre los trastornos disociativos en la jurisprudencia española. Analizaron las sentencias dictadas entre los años 2011 y 2017 en las que se había alegado ese trastorno en diferentes grados. Descubrieron que la mayor parte de los acusados que alegaron ese estado disociativo fueron hombres. En trece de los cuarenta casos se rechazó reducirles la condena por ese motivo. En el resto, se aplicaron atenuantes o eximentes incompletas.

Daniel Sancho, con un policía tailandés, en la reconstrucción del crimen de Edwin Arrieta. / CASO ABIERTO

La defensa de Daniel Sancho insistirá en que él entró en ese estado disociativo o disociado después de ver muerto a Edwin Arrieta. En ese sentido, aportará su última declaración desde la cárcel, realizada el pasado 16 de agosto. En ella, Sancho aseguraba que, mientras Arrieta estuvo vivo, no le apuñaló, pero que una vez muerto, como el "cuchillo no estaba suficientemente afilado (para trocear el cuerpo), me enfadé" y que entonces apuñaló varias veces el rostro de la víctima.

Ese sería, según esta tesis, un recuerdo falso, porque la cabeza de Arrieta fue recuperada y no presenta ninguna herida de cuchillo o arma blanca. En los estados disociados o disociativos, suelen producirse episodios de amnesia.

No hubo drogas

Lo que ha quedado descartado es que Sancho, como escribió en un mensaje a la hermana de Arrieta, hubiera tomado drogas (él habló de setas alucinógenas) aquella tarde en Tailandia. Las pruebas realizadas cuando fue detenido dieron negativo en drogas y alcohol.