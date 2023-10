La justicia tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinar y posteriormente descuartizar a Edwin Arrieta, delito por el podría enfrentarse en el mejor de los casos a cadena perpertua, pero la condena podría llegar hasta la pena de muerte, vigente todavía en el sistema penitenciario de Tailandia. Por el momento, el chef permanece desde hace dos meses en la prisión de Koh Somui.

No obstante, el informe policial que tiene en su poder la fiscalía provincial de Samui, cabría la posibilidad de que el español se librara de la pena de muerte. Según ha comunicado Manuel Marlasca en el programa TardeAr, en dicho informe los investigadores descarta un agravante que favorecería al hijo de Rodolfo Sancho: "Los agentes reconocen que existió una pelea previa. Descartan que existiera alevosía", explica el periodista.

Este informe, por tanto, puede cambiar por completo la condena que se dicte sobre Daniel Sancho, "podría librarse de la pena de muerte", e incluso "la pena podría rebajarse en bastantes grados", detalla el comunicador en Telecinco. Por su parte, ahora la fiscalía provincial de Samui tendrá que redactar su propio informe y elevarlo al tribunal para fijar una fecha de juicio.

Daniel Sancho continúa sin defensa

Khun Anan fue el primer abogado encargado de la defensa del español desde que el joven condesara el asesinato y descuartizamiento del cirujano. No obstante, Rodolfo Sancho decidió prescindir de sus servicios, en teoría porque prefiere encontrar un letrado especialista "que se haya enfrentado antes a este tipo de crímenes".

El exabogado de Daniel Sancho concedió hace unos días una entrevista para la revista 'Semana'. "Mi única preocupación ahora es que Daniel quede en manos de alguien cuya estrategia pueda llevarle a la pena capital, pero yo no puedo ayudar a quien no desea escucharme", lamentaba.

Por otra parte, opinó que la situación legal en la que se encuentra el chef es muy delicada: "En este caso tan claro para el juez, librarte de la pena de muerte ya sería un gran triunfo", aseguró. El letrado, además, expresó tajantantemente que "si no cambian de estrategia legal", Daniel Sancho será condenado a pena de muerte "sí o sí".

"El móvil del crimen fue por amor"

También en TardeAr, María Miñana se ha desplazado hasta Tailandia para hablar con el número dos de la comisaría de Koh Phangan. "Nos han contado que el móvil del crimen fue por amor", ha desvelado.

No obstante, estas declaraciones no ayudan a la situación de Daniel Sancho: "Insiste en la premeditación. Sancho meditó asesinar a Edwin Arrieta y sobre la ocultación del cuerpo recuerda que todavía quedan partes por aparecer que no se han encontrado", ha explicado. l

La periodista también ha comunicado más detalles sobre la teoría de los jefes de la investigación del caso Sancho: "Fue un crimen pasional. Los dos no se entendían y los jefes de la investigación consideran que Sancho rumiaba y preparaba este crimen". También ha añadido que hasta que no se encuentre el torso de Edwin Arrieta no se podrá determinar con certeza "la causa exacta de la muerte".