La relación entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra ha llegado a su fin. Pese a que ninguno de los dos confirmó su relación, nunca tuvieron problema en que les captaran juntos y en actitud cariñosa en público.

El colombiano fue quien confirmó la ruptura ante los medios de comunicación después de semanas de rumores al respecto: "En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia bonita este año”, comunicó.

Aitana se derrumba en pleno concierto

Aitana se encontraba en esos momentos en plena gira de su disco 'Alpha' por Latinoamérica, y durante su concierto en Bogotá derramó unas lágrimas compartió con sus fans que su estado anímico no estaba precisamente por las nubes: "Hoy no estoy emocionalmente bien", expresó.

No obstante, en sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación después de que Sebastián Yatra confirmara que ya no estaban juntos, Aitana ha respondido a un reportero del programa 'Amor y fuego' de la televisión chilena bastante más animada: "Somos súper amigos. Nos llevamos síper bien y nos seguiremos llevando", ha asegurado.

"Sebastián es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo"

Además, estas no han sido las únicas palabras que la joven cantante ha pronunciado, y es que también ha hablado con los medios de comunicación españoles a su llegada a Madrid: "Yo lloro mucho. Literalmente, en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo, es de siempre... Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo. Y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más porque ya sabéis que no os voy a decir nada más".

Cambio de 'look' tras una ruptura

Es bastante común cambiar de 'look' tras una ruptura, y las famosas no se libran de este tópico. Un corte de pelo diferente o incluso tintarse el pelo de otro color. Lo curioso es que varias de las artistas más conocidas del panorama musical actual han coincidido en que han decidir teñirse el pelo de rojo.

Shakira, Rosalía, Karol g... y ahora Aitana. Todas ellas han apostado todo al rojo tras sus respectivas rupturas con Gerard Piqué, Rauw Alejandro, Anuel AA y, finalmente, Sebastián Yatra.

