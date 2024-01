A pesar de que como él mismo reconoce no se ha recuperado al 100% del covid que le dejó completamente 'ko' a principios de enero, Bertín Osborne vuelve a los escenarios. Tras cancelar en dos ocasiones su concierto en Alicante, el cantante ha reaparecido en redes sociales para anunciar que 'a la tercera va la vencida' y que será este domingo 4 de febrero cuando se reencuentre con su público de la Comunitat Valenciana.

"Quiero pediros disculpas porque creo que es la primera vez en la vida que cambio dos veces la fecha de un concierto. Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. Creo que nunca, no tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado 7 u 8 días metido en la cama, que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía. Este Covid que he tenido, que ha sido el segundo, ha sido infinitamente peor" ha explicado, confesando lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas, y no precisamente por su polémica con Gabriela Guillén. "No estoy al 100 por 100 pero os prometo que voy a estar. Si alguien os dice que no iré o que no estaré, voy a estar sí o sí aunque no esté del todo recuperado", ha prometido a sus fans alicantinos.

Sus seguidores, preocupados

Una reaparición con la que ha dejado preocupado a sus seguidores y en la que, como era de esperar, no ha hecho ningún tipo a su vida privada, en el ojo del huracán después de que en los últimos días hayan cobrado fuerza los rumores de que la modelo le habría compaginado con un empresario árabe y se haya asegurado que sus dudas sobre la paternidad del bebé vendrían porque existirían pruebas de que Gabriela estuvo con otro hombre.

Fabiola Martínez

Al margen de la preocupación por la salud de Bertín y de su intención de hacerse las pruebas de ADN en cuanto la paraguaya se lo reclame -ya que al parecer él no piensa mover ficha para comprobar si el niño es o no suyo-, Fabiola Martínez continúa volcada en su inminente debut en el nuevo talent de TVE, 'Baila como puedas'.

Cojeando ostensiblemente y confesando que a pesar de que está "un poquitolesionada" le va "fenomenal" en este ilusionante proyecto sobre el que todavía no puede dar demasiados detalles, la venezolana ha llegado a su domicilio a última hora de la tarde y, con una sonrisa, ha evitado pronunciarse sobre la reaparición de Bertín y las últimas informaciones sobre Gabriela Guillén.