Esta mañana las redes sociales echaban humo. TikTok e Instagram amanecían repletos de vídeos en los que Peso Pluma, novio de Nicki Nicole, aparecía de la mano con otra mujer. El cantante fue a la Super Bowl como invitado, pero el verdadero espectáculo vino después.

Una persona anonima grabó de bien cerca a Peso Pluma caminando de la mano de una mujer que, evidentemente, no era Nicki Nicole. Pese a las advertencias del seguridad del cantante, el anónimo consigue grabar unos segundos que captan la posible infidelidad del artista a la famosa cantante argentina.

De hecho, también se han filtrado varias fotografías de Peso Pluma con dicha mujer en ese mismo casino en actitud cómplice. Los mayoría de los usuarios en redes sociales se han posicionado de parte de Nicki Nicole, quien no ha tardado en borrar todas las publicaciones de Instagram en las que ella y Peso Pluma aparecían juntos.

La reacción de Nicki Nicole al infidelidad de Peso Pluma

Nicki Nicole ha asegurado que se ha enterado de la infidelidad de Peso Pluma, al igual que el resto de usuarios, a través de las redes sociales. La exitosa cantante, además de borrar absolutamente todas las publicaciones de Instagram en la que ella aparecía junto al mexicano, ha publicado una historia en esta misma red social con un contundente mensaje.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor que sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar". Nicki.".