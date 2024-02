El Papa Francisco recibirá a Isabel Pantoja en el Vaticano

El Papa Francisco, ha desempeñando el papel de jefe de Estado y octavo soberano de la Ciudad del Vaticano durante más de 10 años, desde la dimisión de Benedicto XVI al pontificado. Dejó atrás su nombre secular, Jorge Mario Bergoglio, para pasar a ser conocido como el Papa Francisco y, desde entonces, han sido varias la figuras públicas que han acudido al Ciudad del Vaticano para ser recibidos por él. Entre ellos, Carlos Ribera, Antonio Banderas o los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. A esta lista se sumará pronto la cantante de copla, Isabel Pantoja, algo que espera con especial entusiasmo.

La gran cita de Isabel Pantoja

Ha sido el periodista Antonio Rossi, colaborador del programa de Telecinco 'Vamos a ver' presentado por Joaquín Prat, quien anunció en exclusiva durante el programa emitido ayer por la tarde que la cantante "se preparaba para una gran cita". Según fuentes cercanas a Rossi, Isabel Pantoja se reunirá próximamente en una audiencia general con el Papa Francisco en conmemoración por sus 50 años en el mundo de la música. "Desde aquí puedo confirmar que existe un protocolo abierto para recibir en audiencia papal a Isabel Pantoja", añadía.

"Está muy emocionada", aseguraba el periodista. En especial porque, según contaba, es una cita que está aceptada y lleva posponiéndose desde el año pasado en principio por motivos de salud y, posteriormente, dado el inicio de su gira. Sin embargo, aún no se tiene un día concreto fichado, "pero esta desando cerrar la fecha para poder encontrarse con él". El Vaticano ha mantenido su compromiso con Isabel Pantoja durante 2024 y tan solo falta que se escoja el momento para entrevistarse con el Papa. Esto es algo que, según palabras del periodista, aún era desconocido para mucha gente del entorno cercano de la artista.

Isabel Pantoja durante uno de los conciertos de su gira / Levante-EMV

La fecha para la audiencia general

Ante la intervención de otro de los colaboradores del programa, Alessandro Lequio, quien confirmaba que "el Papa siempre ha recibido a mucha gente" y que Isabel Pantoja no puede ser quien tenga la última palabra dado que "el Papa es el que realmente escoge la fecha definitiva", Antonio Rossi profundizó acerca del protocolo cuando se concierta una audiencia general, la asignada para la cantante. Al parecer, a Pantoja se le han dado una serie de fechas disponibles y ella tendrá que escoger una de entre estas. "La audiencia esta a la espera de que ella decida ir a Roma a entrevistarse con el Papa Francisco [...] El abanico existe desde junio o julio del año pasado, no pudo ir y han seguido abriéndole la posibilidad". Por lo tanto, lo que faltaría por ahora es la elección por parte de la cantante. Además, Rossi también aclaró que se trata de una audiencia general decidaca para recibir a artistas, no de una audiencia general multitudinaria para el publico general, ni una privada.

Como una de las asistente al programa de ayer estaba Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, quien a pesar de no mantener relación, confirmó la alegría que seguramente le hará a su madre. "Ella es super creyente y seguro que le hace muchísima ilusión [...] Me alegro muschisimo de que vaya a tener esa audiencia, que aproveche también y visite Roma". Posteriomente, se habló de los planes de futuro de Isabel Pantoja que incluyen su gira por América y una mudanza de Cantora al Escorial, en Madrid, o incluso en la provicia de Toledo. De momento, en un futuro próximo, la audiencia con el Papa es lo que la artista tiene pendiente.